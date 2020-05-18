Выздоровление от Covid-19: система меняется, два контрольных теста отменяют

Теперь гораздо большее значение имеет симптоматика и конкретное число дней после того, как все симптомы пропали. Согласно новым исследованиям, спустя определенное время человек уже незаразен для других.

Ранее, согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, для того, чтобы прекратить строгую изоляцию, пациентам с Covid-19 были необходимы два повторных теста с отрицательным результатом.

Теперь, согласно новым рекомендациям и исследованиям, Минздрав этот подход пересмотрел. Новый подход позволяет сбалансировать риски распространения Covid-19 в обществе и влияние изоляции пациентов на народное хозяйство в целом.

Согласно новым научным заключениям, пациент с Covid-19 спустя 21 день после заболевания, если симптомы пропали, уже не несет риска для других, поэтому его изоляция может быть прекращена.

Теперь в Латвии пациенты с Covid-19 могут с обязательного разрешения врача прервать строгую изоляцию без двух контрольных тестов - на 14-й день, если изначально не было симптомов заболевания, и на 21-й день, если симптомов не наблюдается по меньшей мере неделю.

Если симптомы наблюдаются дольше, врач выдаст справку о прекращении строгой изоляции только после того, как их полностью не будет семь дней.

Сотрудники сферы образования, социального ухода и здравоохранения, работающие в прямом контакте с больными, смогут прекращать строгую изоляцию по такой же схеме, но на работу они могут выйти спустя еще неделю. То есть, если симптомов не было, они могут возвращаться на работу спустя 21 день. Если симптомы были - не раньше, чем через 28 дней, к тому же, если в течение последних семи - симптомов не было совсем. До этого действует открытый больничный лист.

Впредь контрольные тесты будут делать только в том случае, если лицо хочет вернуться на работу быстрее. Тогда тест можно делать не раньше, чем на 14-й день после появления симптомов, или спустя семь дней после их исчезновения.

Минздрав призвал всех тех, кто сейчас на строгой изоляции, по поводу новой системы связаться с семейным врачом.

Напомним, ранее для того, чтобы подтвердить полное выздоровление от Covid-19, требовалось два контрольных теста с отрицательным результатом.