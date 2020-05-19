Снижение ставки НДС для отрасли гостеприимства - права ли оппозиция?

Министерство экономики подало в рабочую группу под руководством министра финансов предложение о поддержке предприятий отрасли размещения туристов и общественного питания, в течение трех лет применяя к ним пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%.
Со схожим предложением, только о снижении ставки на более короткий срок, в Сейм обратились несколько депутатов оппозиции. Re:Check проанализировал аргументы оппозиции, прозвучавшие на заседании Сейма. Часть из них - правдивы, часть - лишь частично.
Предложение депутатов оппозиции предусматривает применять пониженную ставку НДС в размере 5% для предприятий общественного питания и размещения туристов на время чрезвычайной ситуации Covid-19 и еще год после нее.
На данный момент в секторе общественного питания действует полная ставка, то есть 21%, в свою очередь компании размещения туристической отрасли платят пониженную ставку - 12%.
Предложение рассматривалось на чрезвычайном заседании Сейма поздним вечером 14 мая. Мнения разделились и было принято решение продолжить заседание 19 мая.
Сколько работает людей и каково экономическое влияние?
Близко к правде - утверждение в целом правдивое, однако допущены мелкие неточности.
Депутат СЗК Виктор Валайнис сказал: "32 000 работающих в этой отрасли, кого касается это предложение, но стоит упомянуть и то, что всего это 80 000 человек, которые работают в отрасли туризма в Латвии. Прямой вклад в ВВП - около миллиарда евро, приблизительно 4,5% от нашей экономики".
Согласно информации Центрального статистического управления, в прошлом году в сфере размещения и общественного питания работали 30,6 тысяч человек или 3,8% от всех работающих. А кто эти упомянутые Валайнисом 80 000 человек?
В беседе с Re:Check депутат отметил, что, говоря о 80 тысячах, он основывался на информации Министерства экономики, согласно которой действительно в связи с туризмом и трудоустройством упомянуто схожее число - 77 000.
Как выяснил Re:Check в Министерстве, в него входят все связанные отрасли - как те, кто предоставляют услуги размещения и общепита, так и туристические агенты и операторы, а также подведомственные отрасли. Например, это пассажирские перевозки и развлечения. Таким способом, согласно мировой практике, подсчитывается мультипликативное влияние туризма.
Таким образом утверждение о том, что в сфере туризма работают 80 000 человек, является корректным, но требует более подробного объяснения.
Следует также отметить, что упомянутое Валайнисом влияние на экономику - "около одного миллиарда евро и около 4,5 процентов от нашей экономики" - распространяется на весь туристический сектор в его самом широком смысле - вместе с косвенно связанными секторами, а не на услуги размещения и общественного питания, для которых просят снизить ставку НДС.
Например, в 2017 году оборот индустрии общественного питания составил около 540 миллионов евро, в виде налогов были уплачены 106 миллионов евро.
Снижают ли из-за кризиса?
Близко к правде - утверждение в целом правдивое, однако допущены мелкие неточности.
На заседании Сейма неоднократно заявлялось, что в настоящее время ставка НДС для этих секторов снижается в ряде стран. Это сказала и внефракционный депутат Юлия Степаненко:
"Я хочу выступить против заявления [министра финансов] господина Рейрса. Я читала, что он сказал, что понижение НДС не является кризисной мерой. Напротив, в данном случае, очень многие страны сокращают НДС напрямую в контексте Covid и пытаются помочь своим отраслям путем снижения НДС на медицинские маски, рестораны и другие услуги, это самое подходящее время, чтобы пойти навстречу отрасли".
Re:Check не удалось найти информацию об "очень многих странах". Некоторые, например, Великобритания, Бельгия и Австрия, ввели сниженный налог на маски и / или дезинфицирующие средства с целью облегчить их доступность.
Тем не менее, есть страны, в которых это делается и для защиты компаний гостеприимства от воздействия Covid-19.
В настоящее время снижение ставки в этой области введено в Германии на один год и в Норвегии на семь месяцев.
Правящая партия также предложила такой шаг в Болгарии. Схожие действия ожидаются в Греции и Эстонии, где ассоциация гостиниц и ресторанов призывает к 0% ставке до конца следующего года.
Кроме того, следует учитывать, что в ряде стран в сфере общественного питания и услуг размещения уже снижена налоговая ставка (в Латвии сниженная ставка на размещение составляет 12%).
Следует, однако, напомнить, что предприятия общественного питания пытались договориться с правительством о снижении ставки в течение многих лет. Осенью 2018 года тогдашний министр финансов Дана Рейзниеце-Озола даже подписала соглашение с отраслью, в случае положительного результата пообещав снизить ставку уже в 2019 году.
Отрасль должна была добиться того, чтобы компании, на долю которых приходится не менее 50% общего оборота отрасли, подписали генеральное соглашение о повышении заработной платы и социальных гарантий для работников, но в начале этого года это были готовы сделать компании, представляющие лишь 30-35% оборота отрасли.
Снизили ли в Германии до 5%?
Полуправда - утверждение содержит как правдивую, так и ложную информацию, некоторые факты опущены.
Выступая по предложению министра экономики, Вячеслав Домбровский из "Согласия" сказал: "Он считает, что НДС должен быть понижен так же, как это сделали некоторые другие европейские страны, такие как, например, Германия, недавно снизившая его до 5 процентов". Позже схожее мнение выразил внефракционный депутат Дидзис Шмитс: "Так что же сделала Германия только что? Снизила НДС до пяти".
В Германии действительно было принято решение о снижении НДС для предприятий общественного питания на год, но сниженная ставка составляет 7%, а не 5%, как заявили депутаты Сейма.
Для некоторых предоставляющих услуги размещения в Германии уже действует пониженная ставка в размере 7%. Стандартная ставка НДС в Германии составляет 19%.
Дарят ли в Вене ваучеры?
Правда - утверждение верно, высказывание является точным и фактически доказуемым.
Депутат Николай Кабанов от "Согласия" заявил: "Я хотел бы напомнить вам, что, например, в Вене местные власти подарили каждому жителю ваучеры на 25 евро, чтобы они угостили себя в местном ресторане австрийскими блюдами".
Это правда - мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил о ваучерах на 25 евро на одного человека и 50 евро на семью, которые можно будет потратить в местных кафе или ресторанах после их открытия. Как сообщает Bloomberg, такой шаг обойдется городу в 40 миллионов евро.
Важно добавить, что осенью этого года в Вене пройдут местные выборы, на которых нынешний мэр будет одним из кандидатов. Его действия не имеют никакого отношения к ставкам НДС. В ресторанном бизнесе в Австрии ставка НДС составляет 10%.
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