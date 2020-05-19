Снижение ставки НДС для отрасли гостеприимства - права ли оппозиция?

Re:Check не удалось найти информацию об "очень многих странах". Некоторые, например, Великобритания, Бельгия и Австрия, ввели сниженный налог на маски и / или дезинфицирующие средства с целью облегчить их доступность.

Тем не менее, есть страны, в которых это делается и для защиты компаний гостеприимства от воздействия Covid-19.

В настоящее время снижение ставки в этой области введено в Германии на один год и в Норвегии на семь месяцев.

Правящая партия также предложила такой шаг в Болгарии. Схожие действия ожидаются в Греции и Эстонии, где ассоциация гостиниц и ресторанов призывает к 0% ставке до конца следующего года.

Кроме того, следует учитывать, что в ряде стран в сфере общественного питания и услуг размещения уже снижена налоговая ставка (в Латвии сниженная ставка на размещение составляет 12%).

Следует, однако, напомнить, что предприятия общественного питания пытались договориться с правительством о снижении ставки в течение многих лет. Осенью 2018 года тогдашний министр финансов Дана Рейзниеце-Озола даже подписала соглашение с отраслью, в случае положительного результата пообещав снизить ставку уже в 2019 году.

Отрасль должна была добиться того, чтобы компании, на долю которых приходится не менее 50% общего оборота отрасли, подписали генеральное соглашение о повышении заработной платы и социальных гарантий для работников, но в начале этого года это были готовы сделать компании, представляющие лишь 30-35% оборота отрасли.

Снизили ли в Германии до 5%?

Полуправда - утверждение содержит как правдивую, так и ложную информацию, некоторые факты опущены.

Выступая по предложению министра экономики, Вячеслав Домбровский из "Согласия" сказал: "Он считает, что НДС должен быть понижен так же, как это сделали некоторые другие европейские страны, такие как, например, Германия, недавно снизившая его до 5 процентов". Позже схожее мнение выразил внефракционный депутат Дидзис Шмитс: "Так что же сделала Германия только что? Снизила НДС до пяти".

В Германии действительно было принято решение о снижении НДС для предприятий общественного питания на год, но сниженная ставка составляет 7%, а не 5%, как заявили депутаты Сейма.

Для некоторых предоставляющих услуги размещения в Германии уже действует пониженная ставка в размере 7%. Стандартная ставка НДС в Германии составляет 19%.

Дарят ли в Вене ваучеры?

Правда - утверждение верно, высказывание является точным и фактически доказуемым.

Депутат Николай Кабанов от "Согласия" заявил: "Я хотел бы напомнить вам, что, например, в Вене местные власти подарили каждому жителю ваучеры на 25 евро, чтобы они угостили себя в местном ресторане австрийскими блюдами".

Это правда - мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил о ваучерах на 25 евро на одного человека и 50 евро на семью, которые можно будет потратить в местных кафе или ресторанах после их открытия. Как сообщает Bloomberg, такой шаг обойдется городу в 40 миллионов евро.

Важно добавить, что осенью этого года в Вене пройдут местные выборы, на которых нынешний мэр будет одним из кандидатов. Его действия не имеют никакого отношения к ставкам НДС. В ресторанном бизнесе в Австрии ставка НДС составляет 10%.