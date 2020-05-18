Пн, 18.05.2020
Не слез, нет эмоций, пустота. Это от шока, страха и отчаяния. Слишком сильный удар. Это настолько сложно принять, что даже слезы не текут. Старшая акушерка Лайла Лагановска о мертворожденных детях

Не все врачи в России получили деньги, обещанные Путиным

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ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Украинские врачи требуют обещанных надбавок и выходят на акции протеста.
  • Не все врачи в России получили деньги, обещанные Путиным.
  • 122 страны объединились, чтобы расследовать происхождение коронавируса.
  • Европейские власти ослабляют карантин, но люди все равно выходят на демонстрации.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 18.05.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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