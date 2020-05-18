TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Украинские врачи требуют обещанных надбавок и выходят на акции протеста.
- Не все врачи в России получили деньги, обещанные Путиным.
- 122 страны объединились, чтобы расследовать происхождение коронавируса.
- Европейские власти ослабляют карантин, но люди все равно выходят на демонстрации.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 18.05.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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