Территория лжи ⟩ "Дипломатия масок": пандемия Соvid-19 - это и политическая война

Пандемия Соvid-19 - это война, и сражения на этой войне ведутся не только в медицинской сфере. Но и в политической. Представляем новый эпизод программы "Территория лжи".
Заговорили о новом многополярном мире, о смещении центра власти, очередной закате Запада и подъеме Китая.
"Дипломатия масок" – такой термин получили усилия Китая и России по оказанию гуманитарной помощи странам, пострадавшим от пандемии.
Президент США Дональд Трамп усиленно и определенно с целью именует вирус китайским. Китайское правительство делает все, чтобы опровергнуть подобные утверждения. Ну а Россия оказывает гуманитарную помощь наиболее пострадавшим странам.
В итальянском Бергамо умерших от Соvid вывозили на армейских машинах и хоронили в общих могилах. Врачам нахватало самого необходимого - тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинских масок. 11 марта Всемирная организация здравоохранения расценила ситуацию с Соvid-19 как пандемию. Днем позже российские СМИ рассказали об отправке гуманитарной помощи в Италию.
Транспортными самолетами в Ломбардию были отправлены маски, аппараты искусственной вентиляции легких, медперсонал и бригады для дезинфекции.
Все происходящее сопровождали российские съемочные группы, которые рассказывали с экранов ТВ о благодарных России итальянцах.
Двумя неделями ранее в Италию прибыли два самолета из Китая с оборудованием и специалистами, которые делились опытом борьбы с вирусом. В российских средствах массовой информации при этом рассказывали о том, что только Китай и Россия поспешили на помощь Италии, тогда как остальной мир и Евросоюз в первую очередь – самоустранились.
Это дипломатия масок, и у подобных действий есть не только гуманитарные, но и политические цели.
Китай стремится улучшить свой имидж, после того, как США и некоторые другие страны обвинили власти этой страны в сокрытии информации из-за чего был упущен тот момент, когда инфекцию можно было остановить в самом начале и не дать ей распространиться по всему миру. Подобные PR-кампании проводятся по всему миру. Так и Латвии Китай презентовал 5 тысяч респираторов для медицинских работников.
Когда пандемия достигла США сценарий с гуманитарной помощью повторился – Россия отправила в США гуманитарную помощь. Позже было объявлено, что США заплатили России за доставку части грузов.
Из сообщений российских телеканалов следовало - США оказались слабыми и неподготовленными к пандемии. Россия - бескорыстной и щедрой.
Но и у этого события есть политический контекст.
Пандемия вызвала историческое обрушение цен на нефть. Президент России Владимир Путин был заинтересован в поддержке США в вопросе стабилизации мирового рынка нефти, а именно в оказании давления на Саудовскую Аравию, разногласия с которой вызвали обвал мировых цен. Позже ситуацию удалось решить. И не без участия США. Президент Дональд Трамп открыто пригрозил саудитам, что, если те не одумаются, то США перестанет оказывать военную помощь этой Саудовской Аравии. И цены вновь поползли вверх.
Оказание российской гуманитарная помощи Италии тоже имела скрытые подтексты.
Во-первых, сама Россия получила информацию об опасности и серьезности вируса. Совпадение или нет, но факт остается фактом – российское руководство резко поменяло свое отношение к Covid-19 и вскоре после отправки гуманитарной помощи в Италию объявило о введении карантина на своей территории.
Газета La Stampa со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы помогает Италии по политическим мотивам.
Журналисты упрекнули руководство Италии в том, что российская помощь - это оказание давление с целью повлиять на дальнейшие действия Италии в вопросе отмены санкций ЕС и решении крымского вопроса. Hа это министр иностранных дел Луиджи ди Майо заявил, что Италия - не та страна, которая должна бояться, что в результате помощи ей придется склониться перед другими государствами.
Но подобные акты доброй воли и их активное освещение в российских СМИ - это и способ сигнализировать своим гражданам о том, что российские власти смогут справиться с любыми вызовами современности и пандемией тоже.
На фоне нервозной и неопределенной ситуации с пандемией во всем мире самолеты с гуманитарной помощью выглядят намного эффективнее, чем те миллиарды евро, которые Европейский союз выделил на поддержания экономик стран-участниц альянса.
Незаметно для россиян проходят и то что, например, Франция принимала у себя на лечение больных Covid из Италии, а Германия отправляла грузы медицинских масок в Чехию.
4 мая состоялась уникальная акция в масштабах Европы и всего мира - сбор средств на создание лекарства против Covid-19: Германия - 525 миллионов евро, Франция - 500 миллионов, Италия - 140 миллионов, Норвегия - 1 миллиард долларов. К инициативе подключились также Канада, Саудовская Аравия, Великобритания. Всего было собрано почти 7 с половиной миллиардов евро.
Видео: "Территория лжи" о "дипломатии масок"
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