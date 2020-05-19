Территория лжи ⟩ "Дипломатия масок": пандемия Соvid-19 - это и политическая война

Заговорили о новом многополярном мире, о смещении центра власти, очередной закате Запада и подъеме Китая.

"Дипломатия масок" – такой термин получили усилия Китая и России по оказанию гуманитарной помощи странам, пострадавшим от пандемии.

Президент США Дональд Трамп усиленно и определенно с целью именует вирус китайским. Китайское правительство делает все, чтобы опровергнуть подобные утверждения. Ну а Россия оказывает гуманитарную помощь наиболее пострадавшим странам.

В итальянском Бергамо умерших от Соvid вывозили на армейских машинах и хоронили в общих могилах. Врачам нахватало самого необходимого - тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинских масок. 11 марта Всемирная организация здравоохранения расценила ситуацию с Соvid-19 как пандемию. Днем позже российские СМИ рассказали об отправке гуманитарной помощи в Италию.

Транспортными самолетами в Ломбардию были отправлены маски, аппараты искусственной вентиляции легких, медперсонал и бригады для дезинфекции.

Все происходящее сопровождали российские съемочные группы, которые рассказывали с экранов ТВ о благодарных России итальянцах.

Двумя неделями ранее в Италию прибыли два самолета из Китая с оборудованием и специалистами, которые делились опытом борьбы с вирусом. В российских средствах массовой информации при этом рассказывали о том, что только Китай и Россия поспешили на помощь Италии, тогда как остальной мир и Евросоюз в первую очередь – самоустранились.

Это дипломатия масок, и у подобных действий есть не только гуманитарные, но и политические цели.

Китай стремится улучшить свой имидж, после того, как США и некоторые другие страны обвинили власти этой страны в сокрытии информации из-за чего был упущен тот момент, когда инфекцию можно было остановить в самом начале и не дать ей распространиться по всему миру. Подобные PR-кампании проводятся по всему миру. Так и Латвии Китай презентовал 5 тысяч респираторов для медицинских работников.

Когда пандемия достигла США сценарий с гуманитарной помощью повторился – Россия отправила в США гуманитарную помощь. Позже было объявлено, что США заплатили России за доставку части грузов.

Из сообщений российских телеканалов следовало - США оказались слабыми и неподготовленными к пандемии. Россия - бескорыстной и щедрой.

Но и у этого события есть политический контекст.

Пандемия вызвала историческое обрушение цен на нефть. Президент России Владимир Путин был заинтересован в поддержке США в вопросе стабилизации мирового рынка нефти, а именно в оказании давления на Саудовскую Аравию, разногласия с которой вызвали обвал мировых цен. Позже ситуацию удалось решить. И не без участия США. Президент Дональд Трамп открыто пригрозил саудитам, что, если те не одумаются, то США перестанет оказывать военную помощь этой Саудовской Аравии. И цены вновь поползли вверх.

Оказание российской гуманитарная помощи Италии тоже имела скрытые подтексты.