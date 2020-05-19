Рейрс об отрасли туризма и общепита: "Если снизим ставку НДС, это никак не отразится на ценах"

"Сниженные проценты - одержимость отрасли, и это не связано с Covid-19. Эта дискуссия продолжается уже два-три года.

Если ставка НДС снижена, но оборота нет, то что это за поддержка? Это не поддержка предпринимателей. Нужно искать реальные возможности поддержки", - сказал Рейрс.

Министр финансов отметил, что в отрасли общественного питания крупнейшие сети работают с прибылью.

"Если мы снизим ставку НДС, это никак не отразится на ценах, то есть та часть, которая не попадет в государственный бюджет, станет прибылью владельцев", - сказал Рейрс.

В то же время министр отметил, что дискуссии о поддержке отрасли продолжатся. "Мы должны искать способы, чтобы поддержать именно тех, кому это необходимо", - сказал глава Минфина.