Рейрс об отрасли туризма и общепита: "Если снизим ставку НДС, это никак не отразится на ценах"

Желание снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 5% в туризме и общественном питании - одержимость этой отрасли, заявил в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр финансов Янис Рейрс.
"Сниженные проценты - одержимость отрасли, и это не связано с Covid-19. Эта дискуссия продолжается уже два-три года.
Если ставка НДС снижена, но оборота нет, то что это за поддержка? Это не поддержка предпринимателей. Нужно искать реальные возможности поддержки", - сказал Рейрс.
Министр финансов отметил, что в отрасли общественного питания крупнейшие сети работают с прибылью.
"Если мы снизим ставку НДС, это никак не отразится на ценах, то есть та часть, которая не попадет в государственный бюджет, станет прибылью владельцев", - сказал Рейрс.
В то же время министр отметил, что дискуссии о поддержке отрасли продолжатся. "Мы должны искать способы, чтобы поддержать именно тех, кому это необходимо", - сказал глава Минфина.
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