СМИ сообщили о новой вспышке Covid-19 в Китае. На карантине - более 100 млн человек

Отмечается, что карантин введен в городах Цзилинь и Шулань. По сведениям местных СМИ, в обоих городах выявили 34 и три случая инфицирования Covid-19 соответственно.

Власти Шуланя 18 мая закрыли на карантин жилые дома, в которых живут люди с подозрением на коронавирус, в Цзилинь - остановлено транспортное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

Местные власти достоверно не знают, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что коронавирус завезли люди, вернувшиеся из России: провинция Цзилинь граничит с российским Приморьем.