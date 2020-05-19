СМИ сообщили о новой вспышке Covid-19 в Китае. На карантине - более 100 млн человек

На северо-востоке Китая произошла новая вспышка коронавируса, пишет "Дождь" со ссылкой на агентство Bloomberg. На карантине оказались 108 миллионов человек.
Отмечается, что карантин введен в городах Цзилинь и Шулань. По сведениям местных СМИ, в обоих городах выявили 34 и три случая инфицирования Covid-19 соответственно.
Власти Шуланя 18 мая закрыли на карантин жилые дома, в которых живут люди с подозрением на коронавирус, в Цзилинь - остановлено транспортное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.
Местные власти достоверно не знают, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что коронавирус завезли люди, вернувшиеся из России: провинция Цзилинь граничит с российским Приморьем.
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