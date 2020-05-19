Вт, 19.05.2020
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Видео ⟩ Как прогнать кота с клавиатуры: известный лайфхак, который все еще не всем знаком

ФОТО: unsplash.com/Marcel Friedrich

Японец показал, как сделать так, чтобы кот не лежал на клавиатуре компьютера или ноутбука. Стоит ли говорить, что трюк привел в восторг кошатников? Как пишет Medialeaks, способ не новый, но многие о нем не знали.

Пользователь Twitter с ником DJ KOMORI / オンラインDJスクールMIXFUN! 12 мая опубликовал видеоролик, где видно, как во время работы отвлечь кота от клавиатуры компьютера или ноутбука. В небольшом ролике можно увидеть пушистого любимца по имени Хако, который сидит на столе рядом с компьютером.

Что происходит дальше?

  • Перед Хако поставили коробку.
  • Сперва питомец внимательно ее обнюхал.
  • А после залез в нее, уютно устроившись.

Благодаря этому лайфхаку, согласно словам автора ролика, можно запросто решить частую проблему с кошкой на клавиатуре.

Даже несмотря на то, что трюк не новый, судя по комментариям под видер, о нем мало кому было известно. Люди сразу поспешили опробовать способ и на своих любимцах - работает! 

Публикация стала настолько популярной, что японец решил поделиться более расширенной версией "инструкции" на YouTube-канале своего питомца.

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