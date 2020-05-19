Видео ⟩ Как прогнать кота с клавиатуры: известный лайфхак, который все еще не всем знаком

Японец показал, как сделать так, чтобы кот не лежал на клавиатуре компьютера или ноутбука. Стоит ли говорить, что трюк привел в восторг кошатников? Как пишет Medialeaks, способ не новый, но многие о нем не знали.
Пользователь Twitter с ником DJ KOMORI / オンラインDJスクールMIXFUN! 12 мая опубликовал видеоролик, где видно, как во время работы отвлечь кота от клавиатуры компьютера или ноутбука. В небольшом ролике можно увидеть пушистого любимца по имени Хако, который сидит на столе рядом с компьютером.
Что происходит дальше?
- Перед Хако поставили коробку.
- Сперва питомец внимательно ее обнюхал.
- А после залез в нее, уютно устроившись.
ねこに邪魔されてテレワークに困っているという方は、デスクに手頃な大きさの収納ボックスをご用意いただければ解決致します pic.twitter.com/A60MSSBKgQ— DJ KOMORI / オンラインDJスクールMIXFUN! (@djkomori) May 12, 2020
Благодаря этому лайфхаку, согласно словам автора ролика, можно запросто решить частую проблему с кошкой на клавиатуре.
Даже несмотря на то, что трюк не новый, судя по комментариям под видер, о нем мало кому было известно. Люди сразу поспешили опробовать способ и на своих любимцах - работает!
うちの子も成功しました❗😂— しろたんたん (@sayachankawayu) May 13, 2020
ありがとうございます❗❗❗✨ pic.twitter.com/ex97ZbymoD
ありがとうございます、助かりました(*ΦωΦ) pic.twitter.com/pgg2HvboC2— KaoRim✧온유하게 해요🐰11th💎 (@selene_sssss) May 13, 2020
お気に入りの箱を置いたところ大成功！— 正義のこまちゃんマン (@komaru_marumaru) May 14, 2020
（箱が限界を迎えている模様） pic.twitter.com/AgSuaERpp8
うちはダンボールです🐾🐾 pic.twitter.com/spTJlqNdIJ— もらとりあ〜むっ (@moratoriuuum) May 12, 2020
Публикация стала настолько популярной, что японец решил поделиться более расширенной версией "инструкции" на YouTube-канале своего питомца.
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