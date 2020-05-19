Нурмагомедов рассказал о состоянии отца и умерших родственниках

Нурмагомедов отметил, что в Дагестане очень тяжёлое положение из-за коронавируса, много людей заболело и умерло, поэтому борец призвал всех объединиться.

"Не только Дагестан, весь мир не был готов к этому. Кто мог подумать 3-4 месяца назад, что миллиарды людей будут вынужденно сидеть дома, прячась от этой болезни. Только самоизоляция может эту проблему решить. Есть уже десятки стран, которые одолели эту болезнь. Но они сделали это только объединившись, сообща и прислушавшись к врачам", - заявил Нурмагомедов.

Боец также рассказал, что среди его близких родственников 20 человек попали в реанимацию из-за коронавируса, некоторые из которых умерли.

Боец также подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус и в данный момент он находится в больнице в очень тяжёлом состоянии.

"Это вирус дал ему на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжёлое положение, очень тяжёлое", - сказал Хабиб Нурмагомедов.

14 мая стало известно, что 57-летний отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Позднее его состояние ухудшилось, ему сделали операцию на сердце, какое-то время он находился в коме.