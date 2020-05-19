Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes

Помимо 16-летней Косторной из спортсменов в рейтинг попал 23-летний пловец Антон Чупков и 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов.

В числе номинантов от спорта и киберспорта также были футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов, баскетболистка Мария Вадеева, теннисист Даниил Медведев, хоккеист Артемий Панарин, боксёр Дмитрий Бивол, легкоатлетка Анжелика Сидорова и киберспортсмен Марк Данилов.

Отмечается, что участников рейтинга определяли жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes.

Алёна Косторная в прошлом сезоне выиграла два этапа Гран-при, Финал Гран-при, чемпионат Европы и стала второй на чемпионате России.