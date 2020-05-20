В Одни Ворота: Как будут выглядеть стадионы будущего?
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Как праздновали победу игроки дортмундской "Боруссии" в первом после карантина матче немецкой футбольной Бундеслиги?
- Сколько человек наблюдало за матчем по ТВ?
- Эрлинг Холланд снова забивает
При обсуждении возобновляющихся чемпионатов американские журналисты в последнее время любят вспоминать Уоттса Уэкера, который ещё в 2000 году предсказал, что спортивные стадионы будущего уйдут от концепции огромных колизеев, на которых на потеху толпе сражаются новые гладиаторы-спортсмены.
Как будут выглядеть стадионы будущего?
Об этом и многом другом слушайте в новом выпуске "В Одни Ворота!" на SWH+
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