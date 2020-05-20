Ср, 20.05.2020
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В Одни Ворота: Как будут выглядеть стадионы будущего?
Подкаст Radio SWH+

ФОТО: Reuters/ScanPix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Как праздновали победу игроки дортмундской "Боруссии" в первом после карантина матче немецкой футбольной Бундеслиги?
  • Сколько человек наблюдало за матчем по ТВ?
  • Эрлинг Холланд снова забивает

При обсуждении возобновляющихся чемпионатов американские журналисты в последнее время любят вспоминать Уоттса Уэкера, который ещё в 2000 году предсказал, что спортивные стадионы будущего уйдут от концепции огромных колизеев, на которых на потеху толпе сражаются новые гладиаторы-спортсмены.

Как будут выглядеть стадионы будущего?

Об этом и многом другом слушайте в новом выпуске "В Одни Ворота!" на SWH+

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