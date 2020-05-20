В Одни Ворота: Как будут выглядеть стадионы будущего?

Сегодня в выпуске:

Как праздновали победу игроки дортмундской "Боруссии" в первом после карантина матче немецкой футбольной Бундеслиги?

Сколько человек наблюдало за матчем по ТВ?

Эрлинг Холланд снова забивает

При обсуждении возобновляющихся чемпионатов американские журналисты в последнее время любят вспоминать Уоттса Уэкера, который ещё в 2000 году предсказал, что спортивные стадионы будущего уйдут от концепции огромных колизеев, на которых на потеху толпе сражаются новые гладиаторы-спортсмены.

Как будут выглядеть стадионы будущего?

Об этом и многом другом слушайте в новом выпуске "В Одни Ворота!" на SWH+