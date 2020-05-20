ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ "Чуть-чуть неловко", пустынный Даугавпилс и песня, после которой хочется виски

DenDerty - "Чуть-чуть неловко"

31-летний электронный музыкант Денис Бурашников из Йошкар-Олы выступает под псевдонимом DenDerty. Его новый клип называется "Чуть-чуть неловко", а в самой песне можно услышать много влияний музыки 90-х.

После прослушивания этого трека хочется сказать - "всё это уже было". Многие сравнивают Бурашникова с Дельфином, некоторые видят сходство с Mujuice. Одно можно сказать точно - на DenDerty стоит обратить внимание.

Вася Обломов и Андрей Макаревич - "Жизнь сложная"

Вася Обломов выпускает песни с завидной регулярностью, а в этот раз музыкант презентовал еще и видеоклип, еще и с Андреем Макаревичем в ролях. Видео сделано в жанре скринлайф, и большую часть времени зрители смотрят на экран ноутбука, где появляются гневные комментарии в адрес Обломова и Макаревича.

Музыканты, кстати, появляются в концовке видео. Обломов и Макаревич пьют виски в баре - именно такое желание возникает после прослушивания этой песни.

Pussy Riot - "Нож"

Группа Pussy Riot представила новый мини-альбом "Нож", в котором всего три песни. Надежда Толоконникова описывает его как "три песни об абьюзе, насилии и жестокости". За музыку на пластинке отвечает Витя Исаев, который сыграл большую роль в становлении певицы Монеточки.

На заглавный трек группа также выпустила клип, но не вздумайте смотреть его в присутствии детей, а то придется объяснять значение надписи на футболке героини клипа.

Пошлая Молли - "Ты разбила папину машину"

Идолы девочек-подростков экранизировали второй трек с последнего мини-альбома Paycheck. В новом клипе на песню "Ты разбила папину машину" можно увидеть стереотипный университет, Кирилла Бледного в роли преподавателя, а роль испорченной студентки исполнила скандальная Instagram-знаменитость HofMAnnita. Отличный клип и запоминающийся припев! Что еще нужно?

Бабба - "90-60-90"

Самарско-московский дуэт "Бабба", в который входят Ольга Чубарова и Алла Четаева, на днях выпустил альбом "Березовый сок", а также представил клип на песню "90-60-90". Это даже не клип, а вполне себе короткометражка о том, как манекенщик из Южно-Сахалинска пролетел 10 тысяч километров, чтобы исполнить свою мечту.

Танцевальные биты и ироничная история. Горячо рекомендуем!

"Ногу Свело!" - "Золотое время"

Надоели все эти модные, современные группы, названия которых вы никак не можете запомнить? Старая гвардия в лице группы "Ногу Свело!" представила клип "Золотое время" из свежего мини-альбома "4 стадии карантина".

В новом клипе российской рок-группы Максим Покровский в защитной маске и с бас-гитарой бродит по пустому пляжу. Выглядит всё апокалиптичненько, но песня довольно-таки танцевальная.

Alyona Alyona и Kyivstoner - "Рятувальний круг"

Совместный трек и клип от, пожалуй, двух самых известных рэперов Украины. В песне изобилует самоирония, а в клипе представлена зеркальная реальность, где люди с лишним весом - эталоны красоты и здоровья, а худоба считается отклонением и поводом для насмешек.

В этой выдуманной реальности Alyona Alyona и Kyivstoner считаются моделями для подражания.

DREZDEN - "Давида Олень"

Параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, отсылки к голливудским фильмам 60-х годов, интеллектуальный пазл, миллион образов, отсутствие классичесой сюжетной линии.

Короче говоря, это новый видеоклип группы DREZDEN - электронного проекта Сергея Михалка ("Ляпис Трубецкой", Brutto, "Ляпис-98"). Всем любителям добротного синти-попа должно понравится!

Никита М - "Никто не говорит правду"

Сегодняшняя "вишенка на торте" - это видеоклип на песню "Никто не говорит правду". Пустынный Даугавпилс, рэпчик, парень, напоминающий Жана Рено в фильме "Леон". Все бы ничего, если бы не рассинхрон между звуком и картинкой.