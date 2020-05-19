Названы два самоуправления, где за последние сутки выявлены новые случаи Covid-19

За предыдущие сутки один случай инфицирования Covid-19 был зарегистрирован в Риге, где общее количество заболевших составляет 536 человек, и в Приекульском крае, где всего заразились уже 29 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Третий случай заражения Covid-19 констатирован в одном из краев, где коронавирусом заразились менее пяти человек, поэтому SPKC пока не сообщает его название.
На данный момент заболевание Covid-19 зафиксировано в 76 самоуправлениях Латвии.
Как уже сообщалось, с начала пандемии в Латвии выздоровели 694 из 1012 заболевших Covid-19. В больницах продолжают лечение 27 больных новым коронавирусом, в том числе у 24 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
В минувшие сутки умерли два человека с Covid-19. Один из них находился в возрастной группе от 60 до 65 лет, второй - в возрастной группе от 85 до 90 лет.
May 19, 2020
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