Названы два самоуправления, где за последние сутки выявлены новые случаи Covid-19

Третий случай заражения Covid-19 констатирован в одном из краев, где коронавирусом заразились менее пяти человек, поэтому SPKC пока не сообщает его название.

На данный момент заболевание Covid-19 зафиксировано в 76 самоуправлениях Латвии.

Как уже сообщалось, с начала пандемии в Латвии выздоровели 694 из 1012 заболевших Covid-19. В больницах продолжают лечение 27 больных новым коронавирусом, в том числе у 24 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В минувшие сутки умерли два человека с Covid-19. Один из них находился в возрастной группе от 60 до 65 лет, второй - в возрастной группе от 85 до 90 лет.