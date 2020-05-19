На трамваи, порты и оздоровление экономики. Латвия перераспределила полмиллиарда евро

Эти средства предназначены для быстро реализуемых проектов, которые будут осуществлены во второй половине 2020 года и в 2021 году.

Больше половины средств (283 млн евро) выделено на проекты в транспортной отрасли.

Министерство сообщения решило прекратить реализацию проекта электрификации железной дороги стоимостью 346,64 млн евро, и теперь предназначенные для него средства будут перераспределены на другие проекты.

113,36 млн евро планируется выделить на проекты железнодорожной инфраструктуры, 36 млн евро - на проекты трамвайной инфраструктуры в Лиепае и Даугавпилсе. На проекты автобусной инфраструктуры в Даугавпилсе выделено 10 млн евро, на проекты Рижского и Лиепайского портов - 45,29 млн евро.

30 млн из средств прекращенного проекта электрификации будет выделено на укрепление служб здравоохранения, 35 млн евро - на поддержку предприятий, 20 млн евро - на мероприятия по содействию занятости, 15 млн евро - на мероприятия по переквалификации и переориентации рабочей силы.

Находящееся в ведении Минэкономики финансирование проектов энергоэффективности в размере примерно 4,5 млн евро будет направлено на муниципальные проекты энергоэффективности, которые будут реализованы в 2020 году.

Также поддержан ряд предложений по перераспределению финансирования в рамках отраслевых министерств.

Дополнительное финансирование на мероприятия по оздоровлению экономики составит 17,8 млн евро, на мероприятия по содействию занятости и обеспечению соцуслуг - 37,6 млн евро, а на переквалификацию работников и апробацию компетентностного подхода в образовании - 23,1 млн евро.

На проекты, связанные с биоразлагаемыми отходами, инвестиции в регионы, а также информационно-коммуникационные проекты будет направлено 41,1 млн евро.