Вт, 19.05.2020
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"Ты, береги зубы!", "А ты наркоман!". Так общаются депутаты на заседании Сейма

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Сегодня, 19 мая, на заседании Сейма произошла перепалка политиков. Депутат Сейма Алдис Гобземс получил непрямые угрозы физической расправы от своего коллеги Артуса Кайминьша. 

Обсуждая различные формы поддержки людей, наиболее пострадавших от кризиса из-за Covid-19, Гобземс неоднократно упоминал фразу, которую Кайминьш произнес в одном из недавних интервью. В нем депутат сказал, что живет "от зарплаты до зарплаты".

После очередного упоминания об этом Кайминьш со своего места начал выкрикивать замечания о том, что Гобземсу следовало бы говорить об обсуждаемых предложениях.

Гобземс: Я понимаю, что Кайминьш взволнован, что живет от зарплаты до зарплаты.

Кайминьш: О предложениях! 

Гозбемс: Он переживает, что живет от зарплаты до зарплаты со своими тремя или четырьмя тысячами евро.

Кайминьш: Ты, говори о предложениях! Гобземс, береги зубы, я серьезно, береги зубы!

Гобземс, не принимая во внимание сказанное Кайминьшем, продолжал говорить, что Кайминьш лучше всех знает, каково это - жить "от зарплаты до зарплаты", получая зарплату в размере трех или четырех тысяч евро. 

Кайминьш: Представь, каково будет жить без зубов от зарплаты до зарплаты!

Выслушав взаимные претензии спикер Сейма Инара Мурнице напомнила своим коллегам, что они находятся в парламенте, и призвала политиков соблюдать нормы вежливости.

"И наркоман! И наркоман! И наркоман!", - продолжил выкрикивать Гобземс. 

Депутат Юлия Степаненко попросила Кайминьша не высказывать угрозы другим депутатам, а также отметила, что надеется, что Мурниеце зафиксировала произошедшее.

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