"Ты, береги зубы!", "А ты наркоман!". Так общаются депутаты на заседании Сейма

Обсуждая различные формы поддержки людей, наиболее пострадавших от кризиса из-за Covid-19, Гобземс неоднократно упоминал фразу, которую Кайминьш произнес в одном из недавних интервью. В нем депутат сказал, что живет "от зарплаты до зарплаты".

После очередного упоминания об этом Кайминьш со своего места начал выкрикивать замечания о том, что Гобземсу следовало бы говорить об обсуждаемых предложениях.

Гобземс: Я понимаю, что Кайминьш взволнован, что живет от зарплаты до зарплаты.

Кайминьш: О предложениях!

Гозбемс: Он переживает, что живет от зарплаты до зарплаты со своими тремя или четырьмя тысячами евро.

Кайминьш: Ты, говори о предложениях! Гобземс, береги зубы, я серьезно, береги зубы!

Гобземс, не принимая во внимание сказанное Кайминьшем, продолжал говорить, что Кайминьш лучше всех знает, каково это - жить "от зарплаты до зарплаты", получая зарплату в размере трех или четырех тысяч евро.

Кайминьш: Представь, каково будет жить без зубов от зарплаты до зарплаты!

Выслушав взаимные претензии спикер Сейма Инара Мурнице напомнила своим коллегам, что они находятся в парламенте, и призвала политиков соблюдать нормы вежливости.

"И наркоман! И наркоман! И наркоман!", - продолжил выкрикивать Гобземс.

Депутат Юлия Степаненко попросила Кайминьша не высказывать угрозы другим депутатам, а также отметила, что надеется, что Мурниеце зафиксировала произошедшее.