Вт, 19.05.2020
Мертворожденный ребенок - это больно. Хочется делать вид, что ничего такого и не было. Но это не выход, это тупик, признают специалисты сегодня. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Шарапова рассказала о своём самом странном подарке

Мария Шарапова

ФОТО: EPA/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова в своём Instagram рассказала о самом странном подарке, который она получала.

"Самый странный подарок, который мне дарили? Однажды мне подарили туалет! Это был один из этих шикарных японских туалетов", - написала Шарапова в сториз своего аккаунта.

33-летняя Шарапова - экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема". В феврале Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

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