Шарапова рассказала о своём самом странном подарке

Российская теннисистка Мария Шарапова в своём Instagram рассказала о самом странном подарке, который она получала.
"Самый странный подарок, который мне дарили? Однажды мне подарили туалет! Это был один из этих шикарных японских туалетов", - написала Шарапова в сториз своего аккаунта.
May 19, 2020
33-летняя Шарапова - экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема". В феврале Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
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