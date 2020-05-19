В России от Covid-19 погибло рекордное число медиков

По подсчетам "Медиазоны", в России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников. Получается, что каждый 15-й умерший от Covid-19 в стране - это медик.

Журналисты "Медиазоны" взяли за основу "Список памяти" - созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. По состоянию на 19 мая в нем содержится 241 имя. Руководствуясь списком, журналисты искали подтверждения смертей от последствий заражения коронавирусом в других источниках и смогли подтвердить гибель 186 враче.

186 врачей - это 7 процентов от всех погибших от Covid-19 в России, число которых составляет 2722 человека (по официальным данным).

При этом официальные показатели смерти от Covid-19 в России - самый низкие среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев.

Многие западные издания, в частности The New York Times, сомневаются в том, что официальная статистика погибших в России отражает реальную картину.

В других странах число погибших от Covid-19 медиков на порядок меньше. В Великобритании - 0,5 процента, в Италии - 0,65 процента, в Испании - 0,27 процента.