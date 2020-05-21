Пять советов по стирке одежды для младенцев

Кожа младенцев и малышей очень мягкая и чувствительная к влиянию окружающей среды. Одежда и постельное белье находятся в прямом контакте с кожей младенца, и поэтому важно следить за тем, чтобы выбранные моющие средства очистили одежду, но в то же время были по возможности безопасны и мягки для детской кожи. Выбор неправильного средства или метода стирки может вызвать сыпь, раздражение кожи, а также способствовать появлению аллергии.

Для стирки одежды для младенцев выбирайте моющие средства, не содержащие ароматизаторов и красителей. В то же время избегайте и содержащие естественные ароматизаторы средства, так как и они могут являться сильными аллергенами. На упаковке моющего средства, подходящего для стирки одежды для младенцев, обычно имеется маркировка "Sensitive", "не содержит ароматизаторов и красителей" и т. д. Если необходимо избавиться от сильных пятен, то сначала нужно обработать их средством для очистки пятен или же налить моющее средство непосредственно на пятно. В этом случае пятна будут очищены и не потребуется использовать большое количество моющего средства. Отдавайте предпочтение моющему желе или капсулам с моющим желе. Желе – мягче по отношению к ткани, оно лучше растворяется в воде, и поэтому существует меньшая вероятность того, что на одежде останутся остатки моющего средства. Соблюдайте указанные на упаковке рекомендации по дозировке. Если порция моющего средства слишком мала, пятна и загрязнения могут не отстираться и белье будет недостаточно чистым. В случае превышения дозировки остатки моющего средства остаются в ткани, что может вызвать раздражение кожи. Превышение дозировки также нежелательно и для окружающей среды. Соблюдайте указания производителей одежды. Некоторую одежду нельзя стирать в стиральной машине. Кроме того, для того, чтобы сохранить ткань и окружающую среду, стоит выбирать более низкую температуру стирки.

Самые подходящие из имеющихся в ассортименте продуктов Mayeri для семей с младенцами и малышами – продукты серии Mayeri Sensitive, не содержащие ароматизаторов и красителей. Продуктам Mayeri Sensitive присвоены экологическая маркировка Евросоюза и сертификат астмы и аллергии Северных стран, подтверждающие, что продукты эффективны по своему действию (проведены тщательные проверки качества), и в то же время они более дружественны окружающей среде, чем конкурирующие продукты без такой маркировки.