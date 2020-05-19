Вт, 19.05.2020
Мертворожденный ребенок - это больно. Хочется делать вид, что ничего такого и не было. Но это не выход, это тупик, признают специалисты сегодня. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Видео ⟩ "Несколько ежат сгорели...": призывают не жечь прошлогоднюю траву

ФОТО: TVNET

"Наступило время малышей! Пожалуйста, не трогайте кучи прошлогодней листвы до самого Лиго", - на своей станице в социальной сети Facebook написало общество Dzīvnieku policija. Сжигая прошлогоднюю траву мы можем навредить животным. 

"Попытка ликвидировать кучи прошлогодней травы на территории одной из дач закончилась очень печально для семьи ежей - несколько малышей сгорели", - рассказали представители организации, добавив, что пока не известно, сможет ли сама ежей поправиться и вырастить своих уцелевших детенышей в безопасном месте.

Видео: Выжившие ежата 

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