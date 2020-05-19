Видео ⟩ "Несколько ежат сгорели...": призывают не жечь прошлогоднюю траву

"Попытка ликвидировать кучи прошлогодней травы на территории одной из дач закончилась очень печально для семьи ежей - несколько малышей сгорели", - рассказали представители организации, добавив, что пока не известно, сможет ли сама ежей поправиться и вырастить своих уцелевших детенышей в безопасном месте.