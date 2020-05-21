Зачем и как нужно чистить стиральную машину?

Остатки моющего средства, минералы и химические вещества накапливаются внутри стиральной машины, образуя тонкую пленку, где могут образоваться бактерии. Эти бактерии могут блокировать внутренние механизмы, что, в свою очередь, может задерживать нагрев воды и моющее средство не будет столь эффективным. В стиральной машине почти всегда теплая и влажная среда, что увеличивает риск роста и распространения бактерий.
Пленка, образовавшаяся из остатков моющего средства, с течением времени может привести к появлению неприятного запаха. Если запах станет сильнее, то он может перенестись и на одежду.
Если стиральную машину регулярно чистить, она будет чистая и свежая. Кроме того, вы защитите свою одежду и семью.
Как часто?
Стиральную машину необходимо чистить снаружи и внутри минимум один раз в месяц. Если использовать натуральную жидкость, этот процесс не навредит вашему здоровью (как и кошельку) - поэтому чем чаще вы чистите, тем лучше!
Три шага при чистке стиральной машины:
- Первый шаг - цикл мытья с горячей водой и уксусом.
Проведите длинный цикл стиральной машины с горячей водой, используя вместо средства два стаканчика уксуса. Сочетание горячей воды и уксуса предотвращает появление бактерий. Уксус действует и как дезодорант, ликвидируя запах плесени.
- Второй шаг - чистите стиральную машину изнутри и снаружи.
В отдельной посуде смешайте примерно ¼ стакана уксуса с таким же количеством теплой воды. Используйте эту смесь со щеткой или старой зубной щеткой, чтобы очистить внутреннюю часть стиральной машины. Особое внимание уделите внутренней стороне двери и резиновым уплотнителям. (Если ваш дозатор для моющего средства снимается, перед очисткой сполосните его водой с уксусом.) Наружную сторону стиральной машины чистите универсальным средством Mayeri Sensitive.
- Третий шаг - цикл мытья горячей водой.
Запустите еще один пустой регулярный цикл с горячей водой без моющего средства или уксуса.