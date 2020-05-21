Зачем и как нужно чистить стиральную машину?

Пленка, образовавшаяся из остатков моющего средства, с течением времени может привести к появлению неприятного запаха. Если запах станет сильнее, то он может перенестись и на одежду.

Если стиральную машину регулярно чистить, она будет чистая и свежая. Кроме того, вы защитите свою одежду и семью.

Как часто?

Стиральную машину необходимо чистить снаружи и внутри минимум один раз в месяц. Если использовать натуральную жидкость, этот процесс не навредит вашему здоровью (как и кошельку) - поэтому чем чаще вы чистите, тем лучше!

Три шага при чистке стиральной машины:

Первый шаг - цикл мытья с горячей водой и уксусом.

Проведите длинный цикл стиральной машины с горячей водой, используя вместо средства два стаканчика уксуса. Сочетание горячей воды и уксуса предотвращает появление бактерий. Уксус действует и как дезодорант, ликвидируя запах плесени.

Второй шаг - чистите стиральную машину изнутри и снаружи.

В отдельной посуде смешайте примерно ¼ стакана уксуса с таким же количеством теплой воды. Используйте эту смесь со щеткой или старой зубной щеткой, чтобы очистить внутреннюю часть стиральной машины. Особое внимание уделите внутренней стороне двери и резиновым уплотнителям. (Если ваш дозатор для моющего средства снимается, перед очисткой сполосните его водой с уксусом.) Наружную сторону стиральной машины чистите универсальным средством Mayeri Sensitive.

Третий шаг - цикл мытья горячей водой.