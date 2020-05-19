До двух миллионов долларов! Богатые россияне начали покупать бункеры-убежища

Данила Андреев, руководитель работающей в этой сфере компании "Спецгеопроект", рассказал Forbes, что в связи с распространением Covid-19, спрос на защитные сооружения существенно вырос. Если в обычное время компания создавала один такой объект в месяц, то сейчас - три, а за апрель его компания получила пять заказов.

Основной спрос на строительство полноценных подземных бункеров идет из Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей, говорит Андреев. Однако, по его словам, наибольшим спросом в России пользуются не бункеры, а так называемые комнаты безопасности - защищенный периметр, устанавливаемый в уже построенном доме и оснащенный герметичными окнами и дверями, автономным энергообеспечением и связью. Такие комнаты способны защитить не только от заражения воздуха, газов, в том числе и боевых или отравляющих, но и обеспечить безопасность владельцев в случае беспорядков, - объясняет Андреев.

Защитные комнаты оборудованы генераторами, способными вырабатывать электричество в случае внешнего отключения, независимой аккумуляторной системой, вентиляцией, запасами воды и продуктов.

Стоимость строительства такой комнаты начинается от трех миллионов рублей, полноценного бункера под землей - от 10 миллионов рублей (126 240 евро). Самый крупный объект в истории "Спецгеопроекта" компания построила в Тверской области - бункер площадью 400 квадратных метров и стоимостью 2 миллиона долларов (1 829 200 евро).

Расценки другого столичного строителя бункеров, "Бункерстроя", начинаются от 890 000 рублей (11 235 евро) без монтажа и доставки за базовый вариант убежища (15-метровое помещение с сиденьями, умывальником и системой фильтрации воздуха от пыли), и доходят до 7,6 миллиона рублей (95 940 евро). В этом случае клиенту предлагают 60-метровую комнату с защитой от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, санузел и канализацию, системы связи и отопления.