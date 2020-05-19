Верховный суд Эстонии аннулировал планирование участка трассы Rail Baltica

Государственный суд Эстонии частично удовлетворил кассационную жалобу экологических объединений Public Rail Baltic (ARB) и Эстонского общества охраны природы и аннулировал планирование участков 3A, 4A и 4H трассы Rail Baltica в Пярнуском уезде.
Планирование по уездам Харьюмаа и Рапламаа осталось в силе. Как отметила административная коллегия Госсуда, министр государственного управления незаконно утвердил планирование трассы по Пярнускому уезду, поскольку не установлено влияние Rail Baltica на расположенный рядом с трассой птичий заказник Луйтемаа, - пишет Postimees.
Экспертиза Natura должна проводиться всякий раз, когда на основе предварительной оценки нельзя исключать, что предлагаемая деятельность существенно повлияет на сохранения зоны, находящейся под охраной Natura, отметил Госсуд.
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