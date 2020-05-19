Эпидемия на грани катастрофы. Что происходит в Дагестане и Украине

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Появился проект плана восстановления экономики России.
- В России врачей от COVID-19 умирает в 16 раз больше, чем в странах с эпидемией сопоставимого масштаба.
- Почему эпидемия в Дагестане поставила республику на грань катастрофы.
- Китай закрыл на карантин провинции, в которых живут 108 миллионов человек.
- В Украине разработан доступный аппарат ИВЛ, врачи просят не закупать его для больниц.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 19.05.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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