Главные неудачники июня: знаки Зодиака, которым звезды обещают трудности

Каким бы сложным ни был тот или иной период в жизни, старайтесь помнить о силе позитивного мышления, которое всегда спасет в трудной ситуации. Когда человек настроен на победу или как минимум находится на оптимистичной волне - неурядицы начинают обходить его стороной.

Телец

У Тельцов может начаться полоса невезения в любовной сфере. Вполне возможно, что активизируются недоброжелатели и завистники, из-за которых придется быть осторожнее. Чтобы обойти стороной расставленные ими ловушки, придется держать в секрете свои планы и амбиции.

Нужно поменьше рассказывать окружающим о том, что запланировано на июнь со своей половинкой и с семьей в целом. Всем одиноким, но ведущим активные поиски Тельцам астрологи советуют временно приостановить знакомства.

Лучше сфокусироваться на делах и работе - так можно будет заработать больше денег и обойти проблемы стороной.

Новые знакомства и флирт могут закончиться провалом и потерей веры в себя.

Рак

Раков с большой вероятностью может покинуть удача в делах и финансовой сфере.

Этим людям желательно не тратить деньги без надобности. Деньги любят порядок и осторожность, поэтому Ракам придется стать экономнее, если они не хотят потратить свои средства зря.

Ожидается, что в июне снизится продуктивность Раков, поэтому астрологи рекомендуют им больше отдыхать и меньше переутомляться.

Рисковать точно не стоит, потому что недостаток удачи будет означать, что в критической ситуации велик шанс на провал нового дела или рискованного предприятия.

Эксперты рекомендуют сфокусироваться на самых простых делах, которые не требуют больших затрат сил и времени.

Стрелец

Стрельцы славятся своей невероятной интуицией, харизмой и лидерскими качествами. В июне, к сожалению, звезды и планеты будут находиться для них в дисгармонии, что негативно отразится как раз на самых сильных сторонах этих людей.

Прежде всего - притупится их шестое чувство, в связи с чем Стрельцам нужно будет чаще полагаться на логику и опыт, и тогда многие проблемы обойдут их стороной.

Также снизится общий энергетический фон, из-за чего обаяние и харизма представителей этого знака Зодиака поблекнут. Это скажется на лидерских качествах и авторитете Стрельцов. Вернуть их помогут усердный труд, честность и искренность по отношению к людям.

Водолей

Водолеев в июне ждет упадок сил и общее снижение уровня удачи. В связи с этим могут пострадать все сферы жизни. Для того, чтобы остаться на плаву, важно следить за своим здоровьем, избавляться от вредных привычек и больше бывать на свежем воздухе. Также астрологи советуют заниматься физическими упражнениями, больше двигаться.