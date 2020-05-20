Ср, 20.05.2020
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В Подмосковье разбился военный вертолет. Экипаж погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Московской области, экипаж погиб. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве не уточнили, сколько человек было на борту вертолета. По словам источника "Ведомостей", погибли три человека.

Инцидент произошел в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Уточняется, что вертолет летел без боекомплекта.

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