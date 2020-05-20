В Подмосковье разбился военный вертолет. Экипаж погиб

В ведомстве не уточнили, сколько человек было на борту вертолета. По словам источника "Ведомостей", погибли три человека.

Инцидент произошел в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Уточняется, что вертолет летел без боекомплекта.