Актер Деревянко рассказал о встрече с Путиным, наркотиках и своих гонорарах

Павел Деревянко сыграл главную роль в комедийном сериале "Домашний арест" о коррумпированном российском чиновнике. По информации Деревянко, сериал посмотрел и Путин, и люди из его администрации - им понравилось.

"Думаю, у людей все в порядке с юмором и самоиронией", - сказал актер, отметив, что коррупция и взятки - российская реальность.

Деревянко, сыгравший главную роль в фильме "Салют-7", рассказал, как вместе с Путиным смотрел эту картину. Для президента РФ сделали 25-минутную нарезку, и ему понравилось.

Павел Деревянко в роли космонавта Виктора Савиных, фильм "Салют-7" ФОТО: стоп-кадр из видео

Также Павел рассказал, как собирался на этот совместный киносеанс.

Когда его приглашали в Кремль, никаких указаний относительно дресс-кода не было. Собираясь на встречу с Путиным, он надел уже ношенные джинсы болотного цвета, майку с большим вырезом, тяжелую цепь и кожаный пиджак.

"Когда за мной приехали, я посмотрел на себя в зеркало и подумал, что слишком легкомысленно оделся, но переодеваться было уже поздно", - признался актер, отметив, что его сомнения в выборе образа подтвердились, когда он сел в машину и увидел коллегу по фильму "Салют-7" Владимира Вдовиченкова в строгой и торжественной одежде.

Деревянко рассказал, что ему предлагали стать доверенным лицом Владимира Путина, но он отказался, так как полагает, что, возможно, ему пришлось бы идти на компромиссы со своей совестью: он не со всем происходящим в стране согласен.

"Почему я отказался? Мне это не нужно. Артист должен заниматься своим делом и все", - сказал Павел, добавив, что не осуждает коллег по цеху, которые приняли предложение от властей.

"Я вообще никого не осуждаю, потому что я сам не без греха", - признался он. Говоря о грехах, на вопрос Дудя, принимал ли Деревянко наркотики, тот ответил утвердительно.

Какие именно - уточнять не стал.

"Моменты и желания разные были. Я благодарен своему опыту. Сейчас я понимаю, что самая близкая точка к объективности - это середина. Чтобы узнать эту середину, ты должен познать края, границы. Ты ищешь, расшатываешь свою психику, нервную систему, чтобы понять, кто ты. Некоторые люди из этих путешествий возвращаются или поздно, или уже никогда. Мне повезло", - сказал он

Сейчас Деревянко наркотики не употребляет.

"Приоритеты меняются, ты взрослеешь, у тебя есть семья, дети, ответственность, амбиции. Я многое хочу еще сделать. И это все может/могло помешать мне", - признался актер.

На вопрос, сколько стоит один его съемочный день, Деревянко ответил, что меньше 500 тыс рублей. Дудь спросил: "Но не менее 300 тысяч?", на что Деревянко ответил коротко: "Варьируется". (Отметим: 500 тысяч рублей - это порядка 6300 евро, 300 тыс. рублей - около 3780 евро.)

"Деньги я люблю и уважаю, но я их много трачу. Как они приходят, так они и уходят. Отдаю, чтобы получать, и это гениально работает. Получаю много - жизнь, друзей, работу, семью. Я счастлив, правда", - заключил Деревянко.

Видео: Интервью Павла Деревянко Юрию Дудю