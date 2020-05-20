Фото ⟩ Ратаковски и Кардашьян в самоизоляции сами рекламируют белье своих брендов: выходит горячо

На размещенных снимках 39-летняя знаменитость позирует в нескольких корректирующих комплектах разных цветов из новой летней коллекции бренда. А именно, на ней - обтягивающие велосипедки, кроп-топ, трусы с завышенной талией и бюстгальтер.

В описании к посту Кардашьян говорит, что нижнее белье поступит в продажу 21 мая. Стоимость изделий на сайте бренда Skims варьируется от 22 до 48 долларов (примерно от 20 до 43 евро).

В свою очередь, американская супермодель Эмили Ратаковски тоже снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata. Конечно же, в откровенном наряде! Серия кадров также была размещена в ее Instagram-профиле.

На размещенных снимках звезда позирует с мужем, продюсером и бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. На супругах надеты костюмы с одинаковым принтом, при этом рубашка на Эмили - расстегнута. На одном из снимков пара показывает изделия на фоне кровати, а на другом Беар-Макклард держит любимую на руках.

Стоимость комплекта из новой коллекции на сайте бренда - 205 долларов (около 187 евро). Костюмы представлены в двух расцветках.