Сборная России не приедет в Ригу на ЧМ-2021 по хоккею

В среду, 20 мая, Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила состав групп на чемпионате мира, который пройдёт в 2021 году в Латвии и Беларуси.
Ожидается, что чемпионат мира пройдёт с 7 по 23 мая 2021 года. В Риге пройдут матчи группы В, а также два четвертьфинальных поединка. В Минске должны пройти матчи группы А, два четвертьфинала, оба полуфинала и решающий матч мирового первенства.
Как сообщает сайт IIHF, сборная Латвии выступит в группе В.
Соперниками нашей команды станут хоккеисты Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана.
В группе А, матчи которой пройдут в Минске, между собой сыграют Беларусь, Чехия, Россия, Швеция, Швейцария, Словакия, Великобритания и Дания.
Напомним, что Латвия станет хозяйкой чемпионата мира во второй раз. В 2006 году турнир также проходил в Риге. Для Беларуси этот чемпионат мира также станет вторым после 2014 года.
В марте 2020 года чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии. Швейцарская федерация хоккея (SIHF) решила не добиваться переноса турнира.
В 2022 году соревнования примет Финляндия, в 2023 году - Россия (Санкт-Петербург), в 2024 году - Чехия, в 2025 году - Дания и Швеция.
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