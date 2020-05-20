Сборная России не приедет в Ригу на ЧМ-2021 по хоккею

Ожидается, что чемпионат мира пройдёт с 7 по 23 мая 2021 года. В Риге пройдут матчи группы В, а также два четвертьфинальных поединка. В Минске должны пройти матчи группы А, два четвертьфинала, оба полуфинала и решающий матч мирового первенства.

Как сообщает сайт IIHF, сборная Латвии выступит в группе В.

Соперниками нашей команды станут хоккеисты Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана.

В группе А, матчи которой пройдут в Минске, между собой сыграют Беларусь, Чехия, Россия, Швеция, Швейцария, Словакия, Великобритания и Дания.

Напомним, что Латвия станет хозяйкой чемпионата мира во второй раз. В 2006 году турнир также проходил в Риге. Для Беларуси этот чемпионат мира также станет вторым после 2014 года.

В марте 2020 года чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии. Швейцарская федерация хоккея (SIHF) решила не добиваться переноса турнира.

В 2022 году соревнования примет Финляндия, в 2023 году - Россия (Санкт-Петербург), в 2024 году - Чехия, в 2025 году - Дания и Швеция.