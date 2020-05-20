Covid-19 у соседей. В России рекордная смертность за сутки

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев - 1577. Все еще больны 460 человек, 1049 человек выздоровели. Из-за Covid-19 в Литве умерли 60 человек, еще восемь человек скончались по другим причинам.

Эстония

За последние сутки в Эстонии добавились три позитивных результата тестирования на коронавирус. Всего в стране 1794 случая заражения Covid-19. С начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Россия

По состоянию на утро 20 мая в России зарегистрировано 8764 новых случая заболевания Covid-19. Это на 499 случаев меньше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных достигло 308 705 человек.

В общей сложности от Covid-19 в России умерли 2972 человека. За день скончались еще 135 человек - это рекордный суточный показатель за все время с начала распространения Covid-19 в этой стране.