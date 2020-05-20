За апрель - 15 случаев заболевания Covid-19 в больницах, где не лечили таких пациентов

Семь случаев Covid-19 выявлены в Цесисской больнице, шесть - в Огрской больнице, по одному - в Добельской и Елгавской больницах.

В апреле в региональных больницах анализы на Covid-19 сделаны 5059 раз, диагноз подтвержден в 48 случаях. Анализы сдавали и пациенты, и медицинские работники.

Пациенты с позитивным анализом на Covid-19 и нуждающиеся в госпитализации, направляются в ближайшую больницу, где есть инфекционное отделение. Больше всего таких пациентов из больниц самоуправлений приняла Видземская больница - 24.

Четыре пациента лечились в Даугавпилсской больнице, три - в Лиепайской региональной больнице, два - в Резекненской больнице.

Как рассказал председатель правления Мадонской больницы Артис Стубурс, взятие мазка на Covid-19 занимает пару минут, но нужна тщательная подготовка - медицинский работник должен иметь полную защиту (респиратор, очки, халат и перчатки). Далее пробы везут из Мадоны в лабораторию в Риге.

Мадонская больница является больницей третьего уровня, где лечение больных Covid-19 не предусмотрено, но в случае необходимости такого больного можно разместить в изолированной палате.