Видео ⟩ Анита Цой ответила на обвинения в живодерстве

На видео с подбрасыванием кота подписчики отреагировали так: "Взрослая женщина, а занимается такой ерундой. А вас никто так еще не испытывал: можете вы летать или нет??? Советую", "Да уж... уже дошли до плинтуса...", "Ужас, бедный кот", "Как можно так издеваться на котиком. И еще радуется! Мозги лечить надо..." и так далее. Многие написали, что не ожидали от певицы такого.

Позже Цой опубликовала видео, в котором заверила, что люди, которые не знают ее жизни, сделали поспешные выводы.

"Хочу немного рассказать о себе. Сколько я себя помню, меня всегда окружали животные - собаки, кошки, лошади и другие", - подчеркнула Анита.

Instagram @anitatsoy ФОТО: скриншот видео

Она купила земельный участок, чтобы ее животным жилось лучше. Собаки живут в больших уличных вольерах, коты же так, как считают нужным - один кот гуляет, другой не выходит. Анита рассказала, что однажды к ней на территорию пришла беременная кошка и родила пятерых малышей.

Коты сопровождают ее везде - например, помогают высаживать картофель.

Анита добавила, что у ее питомцев отличное здоровье, прекрасная координация. "Я делаю для них все, чтобы они могли жить свободно. Я знаю, что они могут за себя постоять, но я всегда рядом", - сказала певица.

"Неужели вы думаете, что я могла сделать больно своему коту", - заключила Анита.