"По обоюдному согласию". Полиция завершила расследование дела о сексуальной связи с 14-летней

В мае прошлого года Госполиция получила информацию о том, что в конце 2018 года 14-летняя девушка начала отношения с мужчиной, который старше ее на 11 лет. В ходе расследования удалось установить, что девушка встречалась с мужчиной в течение нескольких месяцев, в это время у них были сексуальные отношения, на которые девушка добровольно согласилась.