"По обоюдному согласию". Полиция завершила расследование дела о сексуальной связи с 14-летней

Кулдигский участок полиции завершил расследование и передал в прокуратуру материалы дела о действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом Госполиция сообщает в своем Facebook.
В мае прошлого года Госполиция получила информацию о том, что в конце 2018 года 14-летняя девушка начала отношения с мужчиной, который старше ее на 11 лет. В ходе расследования удалось установить, что девушка встречалась с мужчиной в течение нескольких месяцев, в это время у них были сексуальные отношения, на которые девушка добровольно согласилась.
Госполиция напоминает - даже если подросток младшее 16 лет добровольно соглашается вступить в интимную связь со взрослым человеком, согласно Уголовному закону, это является преступлением, за которое предусмотрено строгое наказание.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф.
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