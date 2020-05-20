Видео ⟩ "Это было сумасшествие!" Балцерс вспомнил свой легендарный дебют за сборную

Два года назад Балцерс, дебютировавший тогда на чемпионате мира за взрослую сборную, отличился двумя шайбами против команды Норвегии. Он, обыграв всех соперников и вратаря, забил очень зрелищный гол в овертайме. Эта шайба принесла победу латвийской сборной со счётом 3:2.

Примечательно, что в настоящее время хоккеист находится как раз в Норвегии, где он, как правило, проводит межсезонье. Именно здесь нападающий много лет играл в хоккей, откуда потом попал в Северную Америку.

"Во время самоизоляции я уже несколько раз пересмотрел тот гол. Хочется окунуться в хоккейные воспоминания", - признался Балцерс.

"Сумасшествие. Это была моя первая игра за сборную и особенно против Норвегии.

Я не хотел проигрывать этот матч. Все получилось безукоризненно. Это, вероятно, мой лучший и самый значительный гол на данный момент", - добавил он.

Балцерс отметил, что знает всех хоккеистов сборной Норвегии, которые были на чемпионате мира 2018 года.

"Я играл против нескольких моих бывших товарищей по команде. Мы говорили об этом. Это был действительно крутой гол", - гордится Балцерс.

На чемпионате мира в Дании Балцерс в восьми играх отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

"Не могу дождаться чемпионата мира 2021 года в Риге. Это будет ошеломительно", - говорит хоккеист.

Видео: Тот самый легендарный гол Балцерса