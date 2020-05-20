Фото ⟩ Полиция Испании случайно нашла ангар с 26 краденными автомобилями мечты

Похоже, фанат автоспорта незаконно создал для себя желанный автопарк, но был вынужден держать его в секрете и радоваться своим автомобильным легендам молча.

В его автопарке красовались такие автомобили, как BMW M3 (E30), Mercedes-Benz 190 Evo II, Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommi Mäkinen Edition и Ford Sierra RS500 Cosworth.

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

Полиция обнаружила машины совершенно случайно. Стражи порядка отправились на север Испании, в отдаленную местность, так как разыскивали пропавший промышленный генератор. Они нашли не только его, но и два оружия и 10 000 евро наличными.

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

Этого оказалось достаточно для получения ордера на обыск. Подозрения полиции подтвердились, а обыск оправдал себя - в ангаре 42-летнего мужчины полицейские обнаружили 26 исторических автомобилей как минимум из пяти европейских стран.

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

Вот некоторое из автомобилей на этих фотографиях:

BMW M3 E30

BMW M3 E36

Ferrari F430

Ford Escort RS Cosworth

Ford Sierra RS500 Cosworth

Lancia Delta HF Integrale

Mercedes 190 E 2.5 Evo II

Mitsubishi Lancer Evo V

Mitsubishi Lancer Evo VI

Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition

Mitsubishi Lancer Evo VII

Mitsubishi Lancer Evo IX

Peugeot 205 GTI

Renault R5 Turbo