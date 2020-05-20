Фото ⟩ Полиция Испании случайно нашла ангар с 26 краденными автомобилями мечты

В это сложно поверить, но это факт - испанские полицейские случайно наткнулись на ангар с краденными автомобилями восьмидесятых и девяностых годов!
Похоже, фанат автоспорта незаконно создал для себя желанный автопарк, но был вынужден держать его в секрете и радоваться своим автомобильным легендам молча.
В его автопарке красовались такие автомобили, как BMW M3 (E30), Mercedes-Benz 190 Evo II, Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommi Mäkinen Edition и Ford Sierra RS500 Cosworth.
Полиция обнаружила машины совершенно случайно. Стражи порядка отправились на север Испании, в отдаленную местность, так как разыскивали пропавший промышленный генератор. Они нашли не только его, но и два оружия и 10 000 евро наличными.
Этого оказалось достаточно для получения ордера на обыск. Подозрения полиции подтвердились, а обыск оправдал себя - в ангаре 42-летнего мужчины полицейские обнаружили 26 исторических автомобилей как минимум из пяти европейских стран.
Вот некоторое из автомобилей на этих фотографиях:
- BMW M3 E30
- BMW M3 E36
- Ferrari F430
- Ford Escort RS Cosworth
- Ford Sierra RS500 Cosworth
- Lancia Delta HF Integrale
- Mercedes 190 E 2.5 Evo II
- Mitsubishi Lancer Evo V
- Mitsubishi Lancer Evo VI
- Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition
- Mitsubishi Lancer Evo VII
- Mitsubishi Lancer Evo IX
- Peugeot 205 GTI
- Renault R5 Turbo
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