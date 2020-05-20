Чт, 21.05.2020
На ее день рождения пришел почти весь класс, такой шумной компанией за пределами школы они больше не собирались и не соберутся минимум до осени. Александр Овсянников, журналист TVNET

Фото ⟩ Полиция Испании случайно нашла ангар с 26 крадеными автомобилями мечты

ФОТО: Basku policijas dienests Ertzaintza

В это сложно поверить, но это факт - испанские полицейские случайно наткнулись на ангар с крадеными автомобилями восьмидесятых и девяностых годов! 

Похоже, фанат автоспорта незаконно создал для себя желанный автопарк, но был вынужден держать его в секрете и радоваться своим автомобильным легендам молча.

В его автопарке красовались такие автомобили, как BMW M3 (E30), Mercedes-Benz 190 Evo II, Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommi Mäkinen Edition и Ford Sierra RS500 Cosworth.

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

Полиция обнаружила машины совершенно случайно. Стражи порядка отправились на север Испании, в отдаленную  местность, так как разыскивали пропавший промышленный генератор. Они нашли не только его, но и два оружия и 10 000 евро наличными.

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

Этого оказалось достаточно для получения ордера на обыск. Подозрения полиции подтвердились, а обыск оправдал себя - в ангаре 42-летнего мужчины полицейские обнаружили 26 исторических автомобилей как минимум из пяти европейских стран. 

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

ФОТО: Полицейская служба Ertzaintza

Вот некоторые из автомобилей на этих фотографиях: 

  • BMW M3 E30
  • BMW M3 E36
  • Ferrari F430
  • Ford Escort RS Cosworth
  • Ford Sierra RS500 Cosworth
  • Lancia Delta HF Integrale
  • Mercedes 190 E 2.5 Evo II
  • Mitsubishi Lancer Evo V
  • Mitsubishi Lancer Evo VI
  • Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition
  • Mitsubishi Lancer Evo VII
  • Mitsubishi Lancer Evo IX
  • Peugeot 205 GTI
  • Renault R5 Turbo

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