От "легкого гриппа" до катастрофы: как Бразилия стала очагом пандемии

Бразилия вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, уступая по этому показателю лишь США и России. По данным на вторник, 19 мая, общее число инфицированных в этой латиноамериканской стране превысило 250 000 человек, а официальное количество летальных исходов вследствие Covid-19 увеличилось до 16 853.

При этом в Бразилии, по сравнению с США, Россией и Великобританией, тестируется лишь крохотная доля населения, поэтому реальное число заразившихся, очевидно, в несколько раз выше. Больницы страны переполнены, и все больше людей умирают дома, так и не сдав анализы на коронавирус. Признаков спада эпидемии пока нет: число заболевших продолжает расти, а кадры массовых захоронений в Манаусе и Сан-Паулу уже облетели весь мир.

"Хоть я и Мессия, но чудеса творить не могу"

В то же время президент страны Жаир Болсонару, похоже, не слишком обеспокоен сложившейся ситуацией. Он называет коронавирус всего лишь "легким гриппом" и утверждает, что "истерика" вокруг него выгодна Китаю, который пытается таким способом навредить самому Болсонару и президенту США Дональду Трампу.

В марте Болсонару нанес демонстративный визит американскому лидеру, прилетев во Флориду. По возвращении из поездки у более 20 членов бразильской делегации выявили коронавирус.

Болсонару сознательно игнорирует рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и собственного Минздрава, которые призывают граждан придерживаться правил социального дистанцирования. Он с удовольствием пожимает руки своим сторонникам, которые каждую неделю протестуют перед президентским дворцом, требуя отмены ограничительных мер. Я, мол, бывший спортсмен, и вирус ему нипочем, хвастается Болсонару.

Участники акций протеста публично критикуют губернаторов штатов и мэров городов, распорядившихся закрыть на карантин торговые центры и магазины, не торгующие товарами первой необходимости. В ответ на упреки оппонентов в том, что число умерших в стране продолжает расти, Болсонару отвечает: "Что же я могу поделать? Хоть меня и зовут Мессия (второе имя Жиара Болсонару - Мессиас. - Ред.), но чудеса творить я не могу".

Молитвы и антималярийный препарат

Несмотря на это, президент призвал жителей страны молиться за избавление от коронавируса. Кроме того, как и Дональд Трамп, он рекомендовал применять для лечения Covid-19 противомалярийный препарат хлорохин и поручил лаборатории вооруженных сил Бразилии произвести один миллион таблеток этого лекарственного средства.

Министр здравоохранения Луис Энрике Мандета, однако, отказался выдавать разрешение на использование этого препарата в борьбе с коронавирусом. Вскоре он лишился своего поста: в середине апреля Мандену отправили в отставку. Однако его преемник онколог Нельсон Тейч также не спешил одобрять хлорохин: он подал в отставку 16 мая, не проработав на своей должности и месяца.