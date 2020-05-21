Тест: умеешь ли ты заботиться о белье и стиральной машине?

Со стиркой белья и заботой о стиральной машине в повседневной жизни сталкивается каждый из нас, поэтому важно проверить свои знания, так как в современном мире слишком легко заблудиться в широком спектре предложений моющих средств. Выясни, угроза ты для стиральной машины или все-таки эксперт!