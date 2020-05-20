Ср, 20.05.2020
Не слез, нет эмоций, пустота. Это от шока, страха и отчаяния. Слишком сильный удар. Это настолько сложно принять, что даже слезы не текут. Лайла Лагановска, акушерка Роддома, о мертворожденных детях

Беларусь по числу заразившихся обогнала Швецию

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ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года президентства рассказал про Путина, Донбасс и коронавирус.
  • В России, по официальным данным, все меньше новых заболевших Covid-19, но власти Москвы предупреждают, что смертность возрастет.
  • Беларусь по числу заразившихся обогнала Швецию.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.05.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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