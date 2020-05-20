TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года президентства рассказал про Путина, Донбасс и коронавирус.
- В России, по официальным данным, все меньше новых заболевших Covid-19, но власти Москвы предупреждают, что смертность возрастет.
- Беларусь по числу заразившихся обогнала Швецию.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 20.05.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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