Территория лжи ⟩ Тайвань мог спасти мир от Covid-19, но к нему не прислушались

На рынке в Ухане, откуда по официальной версии начала распространяться инфекция, более тысячи торговых мест. На открытом пространстве здесь торгуют сырам мясом, морскими продуктами и живыми животными. И там же готовят еду.

В конце прошлого года врачи Уханьской больницы обратили внимание на то, что больные, поступавшие в больницу с пневмонией, в большинстве работали именно на этом рынке.

Тогда же была установлено, что вызывает заболевание неизвестный до сих пор вирус.

В последний день 2019 года Китай информировал Всемирную организацию здравоохранения о сорока четырех жертвах неизвестного вируса.

На следующий день рынок был закрыт, проведена дезинфекция территории. А в ВОЗ создали специальную группу по наблюдению за распространением заболевания.

ВОЗ работает как секретариат, это международная организация под эгидой ООН. Поэтому в ее работу входит консультирование стран-участниц без каких-либо юридических оснований отслеживать, как страны выполняют эти рекомендации.

Тайвань действовал стремительно. На острове проверяли состояние здоровья всех пассажиров из Уханя, а также отправили в Ухань своих специалистов. У Тайваня уже был опыт действий в условия распространения предыдущего вируса SARS.

И семнадцать лет тому назад Китай предпринял попытку скрыть истинную ситуацию с заболеванием SARS. И тогда на Тайване от вируса погибли 73 человека.

5 января ВОЗ опубликовала информацию о вспышке заболевания и о том, что возбудитель не известен. Другим странам никаких рекомендаций по поводу мер предосторожности ВОЗ не рассылала.

12 января Китай объявил о расшифровке ДНК вируса. А на следующий день на Тайване зарегистрировали первый случай инфицирования за пределами Китая. ВОЗ в свою очередь сделала заявление, что нет никаких доказательств того, что вирус передается от человека к человеку.

Но уже в то время тайваньские специалисты, побывавшие в Ухане, сообщили, что скорее всего человек может заражать новым вирусом другого человека.

И именно они предупредили, что новое заболевание более опасно, чем считалась ранее, а также о том, что врачи в Ухане считают ситуацию крайне серьезной.

Тайбэй действовал незамедлительно и объявил на территории острова карантин ранее, чем это сделали в Ухане.

На чрезвычайное заседание Всемирной организации здравоохранения 22 января собрались представители 16 стран. Но Тайвань на это заседание не пригласили. И участники заседания приняли решение не объявлять пока чрезвычайную ситуацию.

Это было сделано неделю позже – 30 января.

К тому времени во всем мире уже было подтверждено 8 тысяч случаев заболевания, вызванных новым вирусом и 170 смертей.

Исходя их стандартов ВОЗ и согласно международному договору о защите общественного здоровья, ситуация была расценена как очень опасная для общественного здоровья. Это был серьезный сигнал странам-участницам ВОЗ.