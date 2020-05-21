Четверг: Alfa проведет два киносеанса на крыше

Посетители киносеансов смогут смотреть кино, не выходя из своих авто.

Изначально планировалось организовать один киносеанс, однако из-за большого спроса было принято решение организовать два.

Первый сеанс начнется в 16 часов, а второй - в 20 часов.

Организаторы мероприятия напоминают, что посетители должны строго соблюдать правила торгового центра, призванные обеспечить охрану здоровья собравшихся.

Ранее руководитель Alfa Лиене Апине сказала, что "у нас есть возможность обеспечить такие условия, при которых просмотр кино будет удобным и безопасным, одновременно с этим мы следим за соблюдением всех ограничений".