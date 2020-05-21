Животных без чипа впредь нельзя покупать, продавать и дарить

Согласно правилам, временный владелец животного, пока постоянный владелец не может исполнять свои обязанности или до вступления в права наследства, должен подать заявление о смене места содержания животного.

Представитель Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре указывает, что изменения должны призвать владельцев животных к большей ответственности.

"Вся Европа сейчас борется с нелегальной торговлей животными. Латвия среди тех стран, которые пытаются укрепить нормативную базу, которая преследует нечестное содержание животных", - сказала Конопоре.

Каждый, кто покупает щенка, должен понимать - если у животного нет паспорта и чипа, человек своими действиями фактически принимает участие в преступном деянии, отметила Конопоре.

Несмотря на то, что чипирование домашних животных является обязательным с 2017 года, до сих пор существовали различные противоречия в нормативных актах.