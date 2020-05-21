Как Гапоненко использует коронавирус для актуализации языковых и национальных вопросов
Прокремлевский активист Александр Гапоненко, который в социальных сетях регулярно высказывается о переводе школ на латышский язык обучения и "ситуации в Русской общине Латвии и преследовании ее активистов", с марта этого года стал писать о темах, связанных с пандемией и распространением Covid-19 в мире и Латвии.
Ссылаясь на "неангажированных медиков", имена которых он не упоминает, Гапоненко распространяет вводящую в заблуждение информацию. Например, о том, что "коронавирус являет собой простую разновидностью сезонного заболевания верхних дыхательных путей".
Кроме того, Гапоненко использует тему коронавируса для актуализации языковых и национальных вопросов. Мы проверили несколько таких публикаций.
Правительство заговорило на русском из-за пандемии - неправда
Первая публикация, в которой Александр Гапоненко коснулся темы Covid-19 — об информационных материалах о мерах по борьбе с коронавирусом, которые на сайте Кабинета министров опубликованы в том числе на русском языке.
"Правительство Латвии, впервые за последние шесть лет начало общаться с народом на русском языке", — написал Гапоненко. При этом он отмечает, что "пандемия дает шанс отступить от практики дискриминации людей по языковому признаку и напоминает правящей элите о том, что все мы равны перед смертью".
В качестве подтверждения своего высказывания Гапоненко приводит ссылку на статью, опубликованную на сайте Кабинета министров на русском языке
На сайте Кабинета министров, который имеет русскоязычную версию, доступно множество статей на русском языке - до пандемии были опубликованы различные пресс-релизы на русском языке - например, информационный материал об изменениях в законах и правилах с 2020 года. На сайте также доступна информация на русском о составе Кабинета министров, его функциях и полномочиях, и другая подобная информация.
Информацию на русском языке можно найти и на домашних страницах некоторых министерств. Русскоязычную версию сайта имеет Министерство благосостояния, информационный центр Министерства внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Министерство сообщения.
При этом нужно отметить, что информации на русском языке меньше, чем на латышском, а русскоязычные версии домашних страниц обновляются реже.
Кроме того, представители правительства регулярно дают комментарии и принимают участие в дискуссиях на русском языке на общественном Латвийском радио 4.
Журналисты Латвийского радио 4 указывают на то, что несколько латвийских министров на русском языке языке не говорят (называются премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр культуры Наурис Пунтулис, министр благосостояния Рамона Петравича и министр образования Илга Шуплинска, новый министр экономики Янис Витенбергс).
Однако в эфирах для русскоязычной аудитории участвуют и они — журналисты задают им вопросы на русском языке, представители правительства отвечают на латышском.
В прямом эфире интервью не переводятся, однако радиоведущий делает пересказ реплик должностных лиц. В случае, если журналист записывает телефонный комментарий, сказанное представителем правительства переводится и озвучивается на русский язык.
Нет, в Латвии не проходят шествия нацистов, пока Россия отмечает присоединение Крыма
Еще одной публикацией на Facebook, которая привлекла наше внимание, стало видео, в котором журналист Сергей Веселовский отметил Александра Гапоненко.
Видео называется "История с коронавирусом раскрыла нацистские замыслы правящих элит". Это — передача "На самом деле" информационного агентства "Новостной фронт". В эфире передачи Гапоненко рассказывает о "круглом столе" “Угрозы возрождения нацизма в Европе", который Русский союз Латвии провел 15 марта. В передаче тема коронавируса обсуждается в ключе "вспышек нацизма в Европе".
На Youtube-канале передачу посмотрели чуть больше 3000 человек.
Еще в начале мая передача была доступна для просмотра, однако Youtube удалил этот канал потому, что его содержание не отвечает правилам использования платформы. 20 мая, за день до запланированной публикации этой статьи, Youtube заблокировал канал News Front.
Одновременно с этим заблокировали еще несколько пропагандистских каналов — ANNA News и Крым 24, которые освещали события в Украине. При этом News Front даже выпустили специальную передачу о блокировке канала на Youtube.
Экспертом этого выпуска стал журналист "РИА НОВОСТИ" Александр Малькевич. "РИА НОВОСТИ" является федеральным государственным унитарным предприятием Российского агентства международного информации агентства "Россия сегодня", в состав которой в том числе входит пропагандистская сеть порталов Sputnik.
"Какая страна, такие и праздники. Вот мы в тоталитарном Мордоре сегодня празднуем воссоединение Крыма с Российской федерацией. Ровно шесть лет тому назад произошел референдум, на котором крымчане сказали: "Здравствуй, родина, мы вернулись". В этот же день в Риге проходят празднования латвийскими нацистскими организациями памяти легионеров. В преддверии этого латышского праздника демократии мы поговорили с правозащитником Алексеем Гапоненко…", — так в начале выпуска проанонсировал предстоящую беседу ведущий Сергей Веселовский.
Youtube-канал News-Front — часть пророссийского информационного агентства "Новостной фронт". Согласно данным Роскомнадзора, информационное агентство зарегистрировано в крымском городе Бахчисарай.
Журналисты информационного агентства "Новостной фронт"пишут преимущественно о событиях в Украине и в Донбассе, на сайте публикуют сводки новостей и репортажи из зоны боевых действий с комментариями пророссийских боевиков, называют украинских военных "карателями".
Согласно информации аналитической системы о компаниях СПАРК агентства Interfax, одним из учредителей ООО "Медиагрупп Ньюсфронт" является бывший депутат Бахчисарайского горсовета Константин Кнырик. Вторым учредителем указан гражданин России Михаил Синелин. В начале двухтысячных он занимал должность руководителя секретариата премьер-министра России. После занимал высокую должность во "Внешэкономбанк” – государственном банке, который на 100% принадлежит правительству России.
Говоря о "референдуме, на котором крымчане сказали "Здравствуй, родина, мы вернулись", следует отметить, что в марте 2014 года генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию,
признающую состоявшийся в Крыму 16 марта референдум о присоединении к России незаконным.
Вводка, в которой аннексия Крыма называется "воссоединением", а также используется выражение "тоталитарный Мордор", задает определенный тон дискуссий. При этом ведущий вводит зрителей в заблуждение — в Латвии 16 марта не является праздником. 16 марта является неофициальным памятным днем легионеров. Также дата не является выходным и «красным днем календаря». На домашней странице Министерства иностранных дел указано, что в этот день «в частном порядке поминаются жертвы войны". Своих павших солдат Латвия поминает 11 Ноября, в День Лачплесиса.
В качестве гостя передачи Александр Гапоненко рассказывает о том, как в Риге проходит шествие легионеров.
При этом он не упоминает, что в связи с введением чрезвычайной ситуации из-за распространения Covid-19 все мероприятия 16 марта в этом году были отменены. На вопрос о том, почему он умолчал об этом, Гапоненко отвечать отказался.
Умалчивание о запрете на проведение мероприятия из-за ЧС и слова ведущего "Пока мы сегодня празднуем воссоединение Крыма с Российской федерацией, в этот же день в Риге проходят празднования латвийскими нацистскими организациями памяти легионеров", могут создавать у иностранных зрителей иллюзию того, что шествие состоялось и в этом году.
Такая подача информации вводит в заблуждение — в этом году, реагируя на введенный правительством запрет на публичные мероприятия, у памятника Свободы люди не собирались. По наблюдениям журналистов, возложить цветы к памятнику пришли отдельные люди, которые быстро ушли. Полиция сообщала о нескольких активистах, которые привлекли внимание полиции, но не были выдворены.
"16 марта проходят шествия, в которых участвует тысяча, а иногда и тысячи людей. Это все широко пропагандируется в обществе. Число сторонников героизации нацизма растет. [..]", - отмечает Гапоненко.
По данным полиции, в 2019 году 16 марта в памятных мероприятиях участвовало около 1000 человек. 16 марта 2018 года у памятника Свободы собрались 1500 человек, 16 марта 2017 — 2000, 16 марта 2016 года — около 900. По оценкам полиции, в 2015 году в шествии участвовало около 1000 человек, в 2014 году — 1500. В свою очередь в 2013 году сообщалось о примерно 3000 участников мероприятия. Исходя из этих данных, говорить о приросте участников шествия нельзя.
Мы связались с Гапоненко, чтобы узнать, на каких данных основывается его утверждение об "увеличении числа сторонников героизации нацизма", но не получили ответ также, как и на другие вопросы.
Гапоненко лишь ответил, что портал TVNET занимает русофобскую позицию и получает средства от латвийских спецслужб, поэтому отвечать на заданные вопросы он не будет.
Продолжая рассказ о мероприятиях 16 марта в Риге Гапоненко в эфире передачи отметил следующее: "Регулярно антифашистам, которые выходят на пикеты протестов против такого рода шествия, запрещают участвовать в мероприятиях, их отправляют на задворки, чтобы никто из журналистов не видел, что происходит".
На самом деле, антифашистам и прочим противникам проведения шествия 16 марта не запрещают участвовать в мероприятии. Кроме того, они ежегодно стоят у ограждений у памятника Свободы с плакатами или без них в тот момент, когда шествие достигает своей конечной точки. В случае, если они не совершают провокаций и не используют громкоговорители, их никто не задерживает.
Ежегодно Рижская дума разрешала мероприятия Латвийского антинацистского комитета при условии, что оно будет проведено не у памятника Свободы, а на Бастионной горке, и с 11:00 до 13:00 не будет использована звукоусиливающая аппаратура. Таким образом, в нескольких десятков метров от памятника Свободы пикет состоялся, например, в 2016 году.
Проведение пикета освещали СМИ — в качестве доказательства можно привести фотогалереи латвийских новостных порталов Tvnet и Delfi.
В 2017 году Рижская дума согласовала мероприятие Латвийского антинацистского комитета на таких же условиях, однако представители Латвийского антинацистского комитета отказались от предусмотренной акции, так как "боялись остаться не услышанными и не замеченными".
9 марта 2020 года Латвийское радио сообщало о запланированном проведении пикета Латвийского антифашистского комитета, на этот раз — у церкви Святого Петра. Однако он, также как и остальные согласованные ранее мероприятия 16 марта, не состоялось из-за введения режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19.
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