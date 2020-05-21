Как Гапоненко использует коронавирус для актуализации языковых и национальных вопросов

На Youtube-канале передачу посмотрели чуть больше 3000 человек.

Еще в начале мая передача была доступна для просмотра, однако Youtube удалил этот канал потому, что его содержание не отвечает правилам использования платформы. 20 мая, за день до запланированной публикации этой статьи, Youtube заблокировал канал News Front.

Одновременно с этим заблокировали еще несколько пропагандистских каналов — ANNA News и Крым 24, которые освещали события в Украине. При этом News Front даже выпустили специальную передачу о блокировке канала на Youtube.

Экспертом этого выпуска стал журналист "РИА НОВОСТИ" Александр Малькевич. "РИА НОВОСТИ" является федеральным государственным унитарным предприятием Российского агентства международного информации агентства "Россия сегодня", в состав которой в том числе входит пропагандистская сеть порталов Sputnik.

"Какая страна, такие и праздники. Вот мы в тоталитарном Мордоре сегодня празднуем воссоединение Крыма с Российской федерацией. Ровно шесть лет тому назад произошел референдум, на котором крымчане сказали: "Здравствуй, родина, мы вернулись". В этот же день в Риге проходят празднования латвийскими нацистскими организациями памяти легионеров. В преддверии этого латышского праздника демократии мы поговорили с правозащитником Алексеем Гапоненко…", — так в начале выпуска проанонсировал предстоящую беседу ведущий Сергей Веселовский.

20 мая, за день до запланированной публикации этой статьи, Youtube заблокировал канал News Front. Одновременно с этим заблокировали еще несколько пропагандистских каналов — ANNA News и Крым 24, которые освещали события в Украине. ФОТО: Facebook

Youtube-канал News-Front — часть пророссийского информационного агентства "Новостной фронт". Согласно данным Роскомнадзора, информационное агентство зарегистрировано в крымском городе Бахчисарай.

Журналисты информационного агентства "Новостной фронт"пишут преимущественно о событиях в Украине и в Донбассе, на сайте публикуют сводки новостей и репортажи из зоны боевых действий с комментариями пророссийских боевиков, называют украинских военных "карателями".

Согласно информации аналитической системы о компаниях СПАРК агентства Interfax, одним из учредителей ООО "Медиагрупп Ньюсфронт" является бывший депутат Бахчисарайского горсовета Константин Кнырик. Вторым учредителем указан гражданин России Михаил Синелин. В начале двухтысячных он занимал должность руководителя секретариата премьер-министра России. После занимал высокую должность во "Внешэкономбанк” – государственном банке, который на 100% принадлежит правительству России.

Говоря о "референдуме, на котором крымчане сказали "Здравствуй, родина, мы вернулись", следует отметить, что в марте 2014 года генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию,

признающую состоявшийся в Крыму 16 марта референдум о присоединении к России незаконным.

Вводка, в которой аннексия Крыма называется "воссоединением", а также используется выражение "тоталитарный Мордор", задает определенный тон дискуссий. При этом ведущий вводит зрителей в заблуждение — в Латвии 16 марта не является праздником. 16 марта является неофициальным памятным днем легионеров. Также дата не является выходным и «красным днем календаря». На домашней странице Министерства иностранных дел указано, что в этот день «в частном порядке поминаются жертвы войны". Своих павших солдат Латвия поминает 11 Ноября, в День Лачплесиса.

В качестве гостя передачи Александр Гапоненко рассказывает о том, как в Риге проходит шествие легионеров.