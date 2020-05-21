Видео ⟩ 71-летняя Алла Пугачева решила поэкспериментировать со стилем. Вышло неплохо!

Российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился на своей Instagram-странице коротким видео с дефиле своей супруги Аллы Пугачевой. Стоит сказать, что Примадонна сменила стиль. И он ей идет!
Последнее время артистка появлялась исключительно в длинных и цветастых платьях, которые были ей к лицу.
В коротком ролике Алла Борисовна дефилирует в джинсовом костюме, черной футболке и белых кроссовках.
71-летняя звезда в этом наряде выглядит очень стильно и молодежно.
Во время съемки она посылает несколько воздушных поцелуев мужу и уходит с территории частного дома. В конце видео Пугачева кокетливо машет на прощание рукой.
В комментариях к публикации звездные коллеги Примадонны тут же отметили, как ей идет этот стиль и насколько она хороша.
Фолловеры Максима Галкина тоже поспешили выразить свое восхищение:
"Красотка", "Да, Алла Борисовна достойна восхищения!", "Очень хороша", - писали подписчики.
Впрочем, были и такие, кто сетовал, что годы не скроешь и от возраста не сбежишь. На кадрах все-таки видно, что Алла Борисовна совсем не девочка.
А как вам новый стиль Примадонны?
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