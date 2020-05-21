Видео ⟩ 71-летняя Алла Пугачева решила поэкспериментировать со стилем. Вышло неплохо!

Последнее время артистка появлялась исключительно в длинных и цветастых платьях, которые были ей к лицу.

В коротком ролике Алла Борисовна дефилирует в джинсовом костюме, черной футболке и белых кроссовках.

71-летняя звезда в этом наряде выглядит очень стильно и молодежно.

Во время съемки она посылает несколько воздушных поцелуев мужу и уходит с территории частного дома. В конце видео Пугачева кокетливо машет на прощание рукой.

В комментариях к публикации звездные коллеги Примадонны тут же отметили, как ей идет этот стиль и насколько она хороша.

Фолловеры Максима Галкина тоже поспешили выразить свое восхищение:

"Красотка", "Да, Алла Борисовна достойна восхищения!", "Очень хороша", - писали подписчики.

Впрочем, были и такие, кто сетовал, что годы не скроешь и от возраста не сбежишь. На кадрах все-таки видно, что Алла Борисовна совсем не девочка.

А как вам новый стиль Примадонны?