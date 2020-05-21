Новое сердце Расмы: во время ЧС латвийские хирурги провели трансплантацию

Расма Ницмане стала первым за два года пациентом, которому пересадили сердце. И не с первой попытки. Ей звонили, говорили приезжать, но трансплантацию провести не получалось. То, что это наконец произошло, Расма считает чудом.

"Новое сердце работает как часы. Я чувствую себя очень-очень хорошо. Я счастлива, что всё удалось. Что врачи сделали для меня невозможное. Отдали мне жизнь!", - сказала Расма в интервью LTV7.

Причина, по которой Расме потребовалась пересадка сердца - перенесенный пять лет назад инфаркт.

Все это время она не могла пройти даже и десяти метров - не было сил.

"Я с 11 апреля не видела маму. Привезла её в 12 часов. И всё. С того времени прошло очень много времени. И потом я целую неделю даже голос её не слышала. Но когда её перевезли в отделение, тогда и моё сердце было спокойно", — рассказала Санта Рудмиезе, дочь Расмы.

Девятичасовую операцию провела команда из 15 врачей.

"Чувства фантастические. Здесь собрался такой круг людей, где все счастливы. Мы когда выходили, нас всё отделение провожало, потому что все были в курсе", - сказал кардиохирург Улдис Страздиньш.

"Нам известен список больных, которые ждут новое сердце. Надо ждать, чтобы снова сошлось сердце донора и необходимостью реципиента. Мы готовы работать. Несмотря ни на вирус, ни на плохую погоду!", - добавил Страздиньш

В прошлом году разрешение на пересадку своих почек, печени или сердца дали почти 500 человек.

Видео: сюжет LTV7 о пересадке сердца