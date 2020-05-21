Covid-19 у соседей: в России за сутки умерли еще 127 человек

Литва

За последние сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев Covid-19, общее число составляет 1594, сообщил в четверг Минздрав страны.

Все еще болеют 476 человек, а 1049 - выздоровели.

Из-за Covid-19 в Литве умер 61 человек, еще восемь скончались умерли из-за других причин. В среду проверены 7424 пробы, всего - 253004.

Эстония

За минувшие сутки положительный результат в Эстонии дали 6 тестов на Covid-19, новых смертей не было. Всего в минувшие сутки проанализировали 1280 первичных тестов. Новых смертей за минувшие сутки не было, всего в Эстонии от коронавируса с самого начала пандемии скончались 64 человека.

Россия

По состоянию на 21 мая в Российской Федерации обнаружено 8849 новых случаев, что на 85 больше, чем сутками ранее. Всего в стране 317 554 заболевших, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки умерли еще 127 пациентов, у которых был обнаружен Covid-19.

Всего с начала распространения вируса в РФ скончались 3099 человек.

В минувшие сутки число выздоровевших выросло на 7298, и составляет 92 861. Всего в стране проведено свыше 7,8 миллиона тестов. Россия занимает второе место в мире по распространенности Covid-19 после США.

Беларусь

Данные по Беларуси обновляются не слишком оперативно. Согласно информации на worldometers.info, в стране 32426 заболевших, 179 скончавшихся, 11 415 выздоровевших.

Во всем мире Covid-19 заболели более пяти миллионов человек.