Covid-19 у соседей: в России за сутки умерли еще 127 человек

В Литве 16 новых случаев Covid-19, в Эстонии - шесть. В России в минувшие сутки зарегистрировано 8849 новых случаев. Что касается Беларуси, то новых данных за минувшие сутки нет.
Литва
За последние сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев Covid-19, общее число составляет 1594, сообщил в четверг Минздрав страны.
Все еще болеют 476 человек, а 1049 - выздоровели.
Из-за Covid-19 в Литве умер 61 человек, еще восемь скончались умерли из-за других причин. В среду проверены 7424 пробы, всего - 253004.
Эстония
За минувшие сутки положительный результат в Эстонии дали 6 тестов на Covid-19, новых смертей не было. Всего в минувшие сутки проанализировали 1280 первичных тестов. Новых смертей за минувшие сутки не было, всего в Эстонии от коронавируса с самого начала пандемии скончались 64 человека.
Россия
По состоянию на 21 мая в Российской Федерации обнаружено 8849 новых случаев, что на 85 больше, чем сутками ранее. Всего в стране 317 554 заболевших, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки умерли еще 127 пациентов, у которых был обнаружен Covid-19.
Всего с начала распространения вируса в РФ скончались 3099 человек.
В минувшие сутки число выздоровевших выросло на 7298, и составляет 92 861. Всего в стране проведено свыше 7,8 миллиона тестов. Россия занимает второе место в мире по распространенности Covid-19 после США.
Беларусь
Данные по Беларуси обновляются не слишком оперативно. Согласно информации на worldometers.info, в стране 32426 заболевших, 179 скончавшихся, 11 415 выздоровевших.
Во всем мире Covid-19 заболели более пяти миллионов человек.
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