О сыне, супруге и блогерстве: Ида Галич на "Вечернем Урганте"

Как ранее сообщалось, в начале февраля Ида и ее супруг Алан Басиев впервые стали родителями: у пары родился сын, которого назвали Леон.

О родителях

"У меня прекрасные родители. Они подхватывают любые мои идеи. Папа сначала: "я не буду сниматься", а потом: "почему у меня так мало слов»", - поделилась Ида в шоу.

По признанию звезды, в начале карьере папа волновался, но Иде везде удавалось достичь успехо:

"И КВН, и Comedy Battle. А потом блогерство, он переживал, что у меня не получится. Но у меня получилось".

О новом шоу

Кроме того звезда Интернета рассказала о чем ее новое шоу "Такие родители". В не принимает участие и ее муж.

"Это просто веселые скетчи. Все, что там есть, это утрированные истории из нашей жизни. Например, Леон плачет, я тоже начинаю плакать. Забегает моя мама, она не знает, кого первым успокаивать. И таких историй много", - поделилась Ида.

Что еще было

Девушка проиграла в конкурсе Ивана и ей пришлось съесть куриную кожу (не сморщившись), потом прилепила жвачку к волосам и разрисовала лицо аквагримом. Стоит отметить, что под последними постами Иды в Instagram люди переживают и спрашивают, как она смогла избавиться от жвачки в волосах.