easyJet возвращается в небо

easyJet будет обслуживать 22 аэропорта, в том числе Гатвик, Эдинбург, Глазго и Белфаст, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Единственный маршрут из Великобритании будут между Гатвиком и Ницей во Франции.

Также easyJet указывает, что во время полета пассажиры должны будут надевать маски и в салонах не будут подавать еду.

Как известно, авиакомпания прекратила коммерческие полеты в конце марта из-за введенных во многих странах мира ограничений ввиду распространения коронавируса.

Стоит напомнить, что постепенно возобновляет полеты авиакомпания airBaltic. С 25 мая 2020 года airBaltic возобновит прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня 2020 года - из Риги в Берлин. Пассажиры должны будут соблюдать меры предосторожности.