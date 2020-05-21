easyJet возвращается в небо

Британская авиакомпания easyJet 15 июня восстановит полеты. В основном по внутренним маршрутам, сообщила авиакомпания в распространенном сообщении.
easyJet будет обслуживать 22 аэропорта, в том числе Гатвик, Эдинбург, Глазго и Белфаст, сообщает LETA со ссылкой на DPA.
Единственный маршрут из Великобритании будут между Гатвиком и Ницей во Франции.
Также easyJet указывает, что во время полета пассажиры должны будут надевать маски и в салонах не будут подавать еду.
Как известно, авиакомпания прекратила коммерческие полеты в конце марта из-за введенных во многих странах мира ограничений ввиду распространения коронавируса.
Стоит напомнить, что постепенно возобновляет полеты авиакомпания airBaltic. С 25 мая 2020 года airBaltic возобновит прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня 2020 года - из Риги в Берлин. Пассажиры должны будут соблюдать меры предосторожности.
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