Автобусы Lux Express начнут курсировать между столицами Балтии

"На этой неделе мы откроем движение только на трех из 11 линий и то пока в объеме наполовину меньше, чем до закрытия границ. Это хоть и небольшой, но все же очень важный шаг для жителей Эстонии, Латвии и Литвы, а также для самой компании Lux Express на пути восстановления нормальной жизни", - отметил коммерческий директор Lux Express в Балтии Райт Реммель.

По его оценке, на восстановление докризисных объемов перевозок предприятию потребуется от 12 до 18 месяцев.

С 22 мая автобус Lux Lounge будет отправляться из Таллинн в Ригу и из Риги в Таллин в 7.00, 12.30 и 18.00. Lux Express будет выходить из Таллинн в Ригу в 10.00, а из Риги в Таллин - в 15.00.

Из Вильнюса в Ригу Lux Lounge будет выходить в 6.45, 12.00 и 17.30, из Риги в Вильнюс - в 7.00, 12.00 и в 17.30. Lux Express из Вильнюса будет выходить в Ригу в 10.00, а из Риги в Вильнюс - в 15.00.

Из Таллинн в Вильнюс и из Вильнюса в Таллинн Lux Express будет выходить в 22.30.

В каждом автобусе у передней и средней дверей будут установлены емкости с дезинфицирующим средством, все поверхности общего пользования будут постоянно очищаться после каждого рейса, в аптечке автобуса для пассажиров будут защитные маски, которые раздаст водитель. Появится также новый класс сидений - парное сиденье для тех, кто хотел бы сидеть один.

Власти Латвии и Литвы требуют, чтобы пассажиры в общественном транспорте прикрывали нос и рот маской, шарфом или платком. О выполнении всех прочих мер безопасности во время поездок в Латвии и Литве позаботится Lux Express.