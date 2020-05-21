Анна Седокова откровенно про жизнь на самоизоляции: "Не каждый парень - супермен"

"Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься, получилось кошмарно.

Сфотографировала собаку, сняла еще сторис, как Маша Миногарова кота. Получилось еще хуже. Я ничего не сделала. Производительность на нуле", - призналась Седокова.

Анна написала, что была в ауте и ничего не хотела делать. Просто сидела в пижаме и допивала бутылку белого вина.

"Я честно пыталась встать, я даже сняла штаны. Но нет.

Два месяца в четырех стенах - это пи***ц. А тут еще ответственность сильной женщины перед своей семьей, командой и обществом! А я не понимаю, как выйти из комнаты... Че там по завоеванию империи?" - спросила певица.

Седокова объяснила, что она честно старалась. Звезда даже записалась на 5 новых тренингов и скачала 16 новых книг по бизнесу. Составила план, посмотрела вдохновляющий контент и расплакалась.

Но на следующий день Анна взяла себя в руки. Погасила ипотеку досрочно, завела программу, которая считает траты, и отказалась от всего ненужного.

"Я позволила себе быть слабой. Я изучаю стратегию инвестирования, поняла, что ипотека в 20 лет вообще не вариант", - подчеркнула Седокова.

Она отметила, что "дерьмовые дни случаются".

"Их просто нужно пережить. Не каждый день праздник, и не каждый парень - супермен. И это нормально. Shit happens... И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото. Ведь я наконец-то знаю, как похудеть. Спроси меня как", - подытожила исполнительница.

Звезда ничего не написала в публикации про своего нынешнего возлюбленного Яниса Тимму, с которым находилась в самоизоляции последние два месяца.