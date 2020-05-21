Перевощиков о второй волне Covid-19 осенью: опыт показывает, что это возможно

Об этом в интервью журналу Ir заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Он отметил, что созданы системы для контроля за ситуацией и Латвии не нужно будет начинать с "чистого листа".

Специалист сказал, что на данный момент неизвестно, будет ли вторая волна Covid-19 осенью, но, судя по опыту с другими инфекциями дыхательных путей, это выглядит логично. Именно осенью происходят вспышки - дети возвращаются в школы, где для вирусов благоприятная среда.

Дети приносят вирусы домой, родители идут на работу и передают коллегам.

В интервью изданию Перевощиков указал, что на данный момент примерно в 10% случаев не получается выяснить, где человек заразился.

На вопрос, может быть, правительству стоило бы уже сказать предпринимателям и всем жителям, при каких условиях и какие ограничения снимут, Перевощиков ответил, что это очень сложно.

"Не так просто оценить ситуацию по одному показателю. В информационном обобщении мы идентифицируем много разных показателей, на которые можно смотреть. Не только заболеваемость, но и мощность медучреждений. Оценить их так, как погоду по термометру или как выбрать нужное пальто, нельзя. Процесс куда сложнее", - сказал он.

Перевощикова пугает то, что среди жителей наблюдается усталость от физического дистанцирования.

"Психологически можно понять, что люди хотят вернуться к былым временам, но, к сожалению, если мы не будем соблюдать дистанцию, ситуацию можно ухудшить. Вне дома с чужими людьми надо стараться меньше контактировать и соблюдать дистанцию", - заключил специалист.