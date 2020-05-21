"Я плакала, это было ужасно". Серена Уильямс рассказала про свой первый поцелуй

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о неприятных ощущениях от своего первого поцелуя. Её слова приводит Essentially Sports.
Спортсменка отметила, что её первый поцелуй - одно из самых ужасных событий её жизни, которое она никогда не забудет.
"Мне было почти 18, а мой парень уже закончил школу. И он поцеловал меня в Италии - крепко, всё как надо. Это было ужасно - у меня заболел живот, я побежала домой и рассказала всё подружке. Я плакала: "Он поцеловал меня, а я его ненавижу". Это действительно было довольно драматично", - поделилась откровениями 38-летняя Уильямс.
Серена уильямс - 23-кратная победительница турниров "Большого шлема". Теннисистка замужем за бизнесменом Алексисом Оганяном, с которым они воспитывают дочь. В данный момент американка занимает девятое место в рейтинге WTA.
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